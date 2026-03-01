Mobilitat
Barcelona donarà ajudes de 600 euros per comprar motos elèctriques si es desballesten les de combustió
El consistori destinarà 15 milions d’euros amb l’objectiu que el parc de ciclomotors barceloní de menor cilindrada sigui «100% elèctric» el 2030
Àlex Rebollo
Barcelona ha posat l’accelerador per encarar la descarbonització del vehicle privat a la ciutat. L’Ajuntament de la capital catalana destinarà 15 milions d’euros en els pròxims quatre anys per fomentar que els veïns de la ciutat adquireixin un ciclomotor elèctric a canvi de desballestar el de combustió. Ho farà a través d’un programa d’ajudes que arrencarà el març del 2026 i que donarà 600 euros a aquelles persones que es desfacin de la seva moto (de fins a 50 cc) i n’adquireixin una nova d’elèctrica. En una roda de premsa a l’antiga fàbrica Ca l’Alier, reconvertida en centre d’innovació, l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assenyalat que Barcelona és «una ciutat motera» i referent en l’electrificació urbana, tant a Espanya, com a Europa. En aquest sentit, el regidor ha assenyalat que aquesta mesura permet conjuntar i potenciar aquestes dues idees que ja formen part de l’ADN barceloní.
Fa unes setmanes, en la presentació de l’Observatori de la Motocicleta, el govern local ja va assenyalar que el seu objectiu és que el 20% de les motos i el 50% dels ciclomotors siguin a curt termini elèctrics, i s’arribi fins al 60% i el 100%, respectivament, el 2030. Explicava llavors que la infraestructura de càrrega a la ciutat no és un problema perquè «ha crescut per sobre de la demanda». Així, la moto és un actor clau en els desplaçaments quotidians per Barcelona, ja que representa gairebé 4 de cada 10 vehicles motoritzats privats. Amb més de 270.000, és una de les ciutats europees amb un parc més gran per habitant.
En el cas dels ciclomotors de baixa cilindrada, Barcelona té censats un total de 32.000 ciclomotors, dels quals s’estima que 18.000 estan en circulació. Així, del total de motos d’aquest tipus censades, unes 8.000 ja són elèctriques, mentre que les altres 24.000 són de combustió. Segons les dades del consistori, aquestes últimes són responsables de l’emissió d’unes 3.000 tones de CO2 anuals. En aquest sentit, Collboni ha remarcat que l’objectiu principal de l’ajuda són els joves que viuen a la ciutat, ja que són els usuaris que més ús fan dels vehicles de baixa cilindrada i que, al seu torn, tenen sous més baixos, per la qual cosa s’enfronten a més problemes a l’hora de canviar de moto i fer el salt al vehicle elèctric. A més de particulars residents a Barcelona, les empreses amb seu a la ciutat també podran optar a l’ajuda per renovar el seu parc de motocicletes.
El govern defineix així l’ajuda com «una mesura ambiciosa» que comptarà amb un pressupost de 15 milions d’euros per ajudar a renovar, en cas de complir les previsions més optimistes, un total de 20.000 motocicletes. Es tracta de la primera vegada que el consistori barceloní treu un pla d’ajudes d’aquestes característiques. Així, amb el 2030 a l’horitzó, l’Ajuntament aspira a aconseguir «un parc de ciclomotors 100% elèctric i de zero emissions».
Aquesta acció s’emmarca així en l’anomenat Pla Clima que promou l’executiu local, el full de ruta de l’Ajuntament per «adaptar-se als reptes del canvi climàtic». Una eina de treball municipal, que contempla una inversió de més de 1.800 milions d’euros per implementar diferents propostes fins al 2030. Un conjunt de mesures que aspiren a aconseguir un estalvi de més d’un milió de tones de CO2 en els pròxims cinc anys.
