Hisenda endureix el control de les criptomonedes: multes de fins a 10.000 euros

Coneixes el model 721?

Els problemes de no declarar les criptomonedes

Abril Benítez

Les criptomonedes no només compten pel que guanyes o perds: també pel valor que tens acumulat fora d’Espanya. Hisenda reforça el control dels criptoactius dipositats en plataformes estrangeres i exigeix informar-los mitjançant el model 721, en vigor des del 2024, pensat per detectar patrimoni digital custodiat fora del país.

Què és el model 721 i què vol saber Hisenda

El model 721 funciona com l’antic formulari de béns a l’estranger, però aplicat a monedes virtuals. Serveix per comunicar a l’Agència Tributària quins actius tens a l’estranger quan estan dipositats en exchanges de fora d’Espanya (com Binance, Kraken, Coinbase o KuCoin) o en wallets gestionades per empreses estrangeres.

Important: no substitueix la declaració de la Renda. Encara que ja hagis declarat guanys o pèrdues, igualment pots estar obligat a presentar el 721 si compleixes els requisits.

Qui està obligat a declarar i a partir de quin valor

L’han de presentar els contribuents que tinguin o hagin tingut criptomonedes a l’estranger amb un valor superior a 50.000 euros a data 31 de desembre de 2025.

També ha de declarar:

  • Qui superi aquest llindar per primera vegada, o
  • qui hagi incrementat el valor de les seves monedes virtuals en més de 20.000 euros respecte de l’any anterior.

Si a 31 de desembre ja no mantens custodiades algunes criptomonedes que havies declarat, la informació s’ha de referir a la data en què es va produir aquest canvi.

Multes: què passa si no el presentes (o l’omples malament)

No presentar el model 721 dins del termini o incloure dades errònies pot comportar sancions de fins a 10.000 euros —i fins i tot superiors en casos especialment greus. Hisenda no diferencia entre grans i petits inversors: el que considera clau és la quantitat i el valor dels criptoactius declarables.

