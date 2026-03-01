Hisenda endureix el control de les criptomonedes: multes de fins a 10.000 euros
Coneixes el model 721?
Les criptomonedes no només compten pel que guanyes o perds: també pel valor que tens acumulat fora d’Espanya. Hisenda reforça el control dels criptoactius dipositats en plataformes estrangeres i exigeix informar-los mitjançant el model 721, en vigor des del 2024, pensat per detectar patrimoni digital custodiat fora del país.
Què és el model 721 i què vol saber Hisenda
El model 721 funciona com l’antic formulari de béns a l’estranger, però aplicat a monedes virtuals. Serveix per comunicar a l’Agència Tributària quins actius tens a l’estranger quan estan dipositats en exchanges de fora d’Espanya (com Binance, Kraken, Coinbase o KuCoin) o en wallets gestionades per empreses estrangeres.
Important: no substitueix la declaració de la Renda. Encara que ja hagis declarat guanys o pèrdues, igualment pots estar obligat a presentar el 721 si compleixes els requisits.
Qui està obligat a declarar i a partir de quin valor
L’han de presentar els contribuents que tinguin o hagin tingut criptomonedes a l’estranger amb un valor superior a 50.000 euros a data 31 de desembre de 2025.
També ha de declarar:
- Qui superi aquest llindar per primera vegada, o
- qui hagi incrementat el valor de les seves monedes virtuals en més de 20.000 euros respecte de l’any anterior.
Si a 31 de desembre ja no mantens custodiades algunes criptomonedes que havies declarat, la informació s’ha de referir a la data en què es va produir aquest canvi.
Multes: què passa si no el presentes (o l’omples malament)
No presentar el model 721 dins del termini o incloure dades errònies pot comportar sancions de fins a 10.000 euros —i fins i tot superiors en casos especialment greus. Hisenda no diferencia entre grans i petits inversors: el que considera clau és la quantitat i el valor dels criptoactius declarables.
