La justícia posa fre a una pràctica habitual a l’hora de multar: anul·la una sanció de 200 euros imposada per Trànsit

Una enganxina de la ITV

Una enganxina de la ITV / Arxiu

Manuel Riu

Barcelona

Un jutjat d’Oviedo ha posat fre a una pràctica habitual a algunes ciutats d'Espanya: multar vehicles estacionats amb la ITV caducada. En una sentència del 15 de setembre del 2025, el magistrat declara il·legal una sanció de 200 euros imposada per la DGT arran d’una denúncia de la Policia Local, en considerar que només es pot sancionar la circulació sense la inspecció tècnica en vigor, no el simple fet d’estar aparcat.

La resolució estima el recurs presentat per Fran Suárez, membre del Col·lectiu 1M, i subratlla que sancionar un vehicle immòbil “manca de cobertura legal” i vulnera el principi de tipicitat recollit a l’article 25.1 de la Constitució Espanyola. En altres paraules, no es pot castigar una conducta que no estigui expressament tipificada com a infracció.

La sentència suposa un canvi rellevant de criteri a Oviedo mateix, on fins ara la Policia Local mantenia la interpretació que la simple caducitat de la ITV era motiu suficient per multar, fins i tot si el vehicle no estava circulant.

Aquesta resolució desautoritza un criteri municipal que derivava en sancions sense base legal a cotxes que no estaven en moviment. És il·legal multar per quelcom que no és sancionable i no té més sentit que la mera recaptació”, va assenyalar el recurrent en conèixer la decisió judicial.

El mateix Suárez va agrair especialment la feina de l’advocada Nieves Cigales, que el va representar en el procediment, i la implicació de la qual va qualificar de “decisiva des del primer dia”.

"Ús indiscriminat i aribtrari de les sancions"

Arran de la sentència, el membre del Col·lectiu 1M va fer una crida a l’Ajuntament d’Oviedo i a la Policia Local perquè cessin “l’ús indiscriminat i arbitrari de les sancions de trànsit com a mètode de recaptació”. “Una recaptació municipal efectiva ha de basar-se en impostos progressius, equitatius i justos. Les sancions s’han de reservar per a situacions excepcionals, quan s’hagin esgotat altres vies menys punitives”, va defensar Suárez.

El recurrent, que assegura haver hagut de renovar la ITV cada sis mesos per a una furgoneta estacionada al seu barri, explica que va decidir portar l’assumpte fins al final “perquè era una cosa absolutament injusta i desproporcionada”. Afegeix que la sentència “reconeix alguna cosa que estava sent profundament injusta per als ciutadans d’Oviedo, un dels llocs on encara es continuava multant per tenir la ITV caducada sense circular”. “No tenia cap sentit que es multés d’aquesta manera i es deixés en una posició tan desprotegida persones que no podien arreglar el seu vehicle immediatament”, conclou.

