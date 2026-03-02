El regal que pot sortir car: donar diners als fills també és una donació per a Hisenda
Una transferència “per al lloguer” o “per l’entrada del pis” sembla un gest domèstic, però té impostos i tràmits.
En moltes famílies, ajudar un fill amb diners en vida és habitual: per pagar estudis, el lloguer, un cotxe o avançar l’entrada del primer pis. Però, tal com recorda l’advocada Laura Lobo (dret de família), la llei acostuma a considerar aquestes entregues com a donacions: és a dir, un traspàs de diners o béns a títol gratuït entre persones vives, i això pot implicar impostos i paperassa.
Què són les donacions i per què cal vigilar amb Hisenda
A efectes fiscals, una donació és quan algú entrega diners (o un bé) a una altra persona sense contraprestació. A Catalunya, l’operació tributa per la modalitat de donacions de l’Impost sobre Successions i Donacions i qui l’ha de declarar és la persona que rep els diners (el donatari) amb el model 651.
El detall que fa patir moltes famílies no és tant el gest d’ajudar, sinó el risc de fer-ho “com si no passés res”: si no es declara dins del termini o falta documentació, poden arribar requisits i regularitzacions.
Les donacions a Catalunya
A Catalunya, el termini general per presentar i pagar el model 651 és d’un mes “de data a data” des del dia de la donació (i si cau en festiu, passa al primer dia hàbil).
L’import a pagar depèn del parentiu, de si la donació es formalitza en escriptura pública i de si pots aplicar reduccions:
- Tarifa general: va del 7% al 32% segons trams.
- Tarifa reduïda (grups I i II: pares-fills, avis-nets, cònjuges/parelles) si hi ha escriptura pública (i, en donacions de diners, s’eleva a públic dins d’un mes):
- 5% fins a 200.000 €, 7% fins a 600.000 €, i 9% a partir d’aquí.
Per veure “quant” amb exemples reals, la mateixa Agència Tributària de Catalunya en posa alguns:
- Donació de 275.000 € de pare a fill (35 anys) amb escriptura pública: surt 15.250 € (10.000 € al 5% + 5.250 € al 7%).
- El mateix cas sense escriptura pública (o feta fora de termini): pujaria fins a 35.750 € amb tarifa general.
I si els diners són per comprar el primer habitatge habitual, hi ha un incentiu clau:
- Reducció del 95% en donacions a descendents per adquirir el primer habitatge habitual, amb un límit de reducció de 60.000 € (i 120.000 € si el donatari té una discapacitat ≥ 65%).
- Exemple ATC: 40.000 € donats per comprar el primer habitatge → amb la reducció del 95%, la base baixa a 2.000 € i l’impost pot quedar en 100 € (al 5%).
- Això sí: cal comprar dins del termini màxim de sis mesos des de la donació (abans del 27/06/2025, era tres mesos).
En resum: sí, a Catalunya normalment toca declarar, i la quantitat a pagar depèn molt de si ho formalitzes bé (i de si encaixa en reduccions com la del primer habitatge habitual).