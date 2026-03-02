Drets laborals: La sentència que canvia la manera de comptar els dies lliures
El Tribunal Suprem resol un dels embolics més freqüents del calendari laboral
En sectors com el comerç i els serveis, cada vegada és més habitual treballar de dilluns a diumenge amb torns rotatius o amb un dia de festa fix entre setmana. I aquí apareix un problema molt comú: quan el teu únic dia de descans cau, per casualitat del calendari, en un festiu autonòmic o estatal, hi ha empreses que ho donaven per “gastat” i el treballador acabava perdent, a la pràctica, aquell festiu.
Si el festiu cau en el teu dia de descans, et toca un altre dia lliure
El Tribunal Suprem ha deixat clar que el descans setmanal i el festiu laboral són drets diferents i no es poden “absorbir” l’un amb l’altre. Això vol dir que, si el teu dia de llibertat coincideix amb un festiu, l’empresa està obligada a compensar-te amb un altre dia lliure.
La base és la normativa laboral: l’Estatut dels Treballadors (article 37) defineix els festius com a descans retribuït i no recuperable, i el Reial decret 2001/1983 protegeix el gaudi efectiu d’aquests dies. En conseqüència, el festiu no pot quedar “dins” del descans setmanal com si no existís: s’ha de garantir el gaudi separat de tots dos.
El cas que ha portat el Suprem a fixar doctrina
La decisió neix d’una demanda col·lectiva presentada pels sindicats contra una gran empresa tèxtil. La companyia organitzava jornades de dilluns a diumenge i assignava a part de la plantilla un dia lliure fix entre setmana. Quan aquest dia coincidia amb un festiu, l’empresa el comptava com a descans ja gaudit i no donava cap compensació.
El cas havia passat abans pel TSJ de Madrid, que va avalar la pràctica perquè l’empresa ja concedia quatre dies extra de descans anual. Però el Suprem ho ha corregit: aquests dies afegits o “millores” internes no poden neutralitzar el dret a gaudir dels 14 festius anuals que marca el calendari laboral.
A més, el tribunal posa el focus en la igualtat: si no es compensa, els treballadors que descansen entre setmana poden acabar gaudint menys festius que els que fan festa en cap de setmana. La conclusió és clara: si hi ha solapació, s’ha de resoldre a favor del temps lliure efectiu, i l’empresa ha d’ajustar quadrants perquè festiu i descans setmanal no es confonguin mai.
