Tenir fills pot fer-te pagar menys a la Renda si tries bé la modalitat de declaració
Fins a més de 1.200 euros d’estalvi o devolució, sobretot per l’efecte de les deduccions autonòmiques
Fer la declaració de la Renda amb fills a càrrec no només implica aplicar el mínim familiar: també pot obrir la porta a deduccions que molta gent es deixa pel camí. L’assessor fiscal José Ramón López Martínez alerta que moltes famílies —especialment les que no estan casades— no aprofiten una opció clau: fer la declaració conjunta amb el fill, un format que pot canviar (i molt) el resultat final.
Per què pot sortir a compte fer-la conjunta amb el teu fill
El benefici principal no és només “pagar menys” per sistema, sinó que en molts casos la declaració conjunta fa que els límits de renda per accedir a certes deduccions autonòmiques siguin més alts. Dit planer: en individual, pots quedar fora per poc; en conjunta, el llindar s’eixampla i passes a tenir dret a una deducció més gran.
Segons aquest assessor, la diferència pot arribar a ser de més de 1.200 euros a favor quan el canvi de modalitat et permet entrar en deduccions que abans no podies aplicar.
Qui ho pot aplicar
Aquesta via és especialment útil per a llars amb fills i sense matrimoni:
- Un progenitor pot presentar la conjunta amb el fill si forma unitat familiar amb el menor (habitual en casos de família monoparental o situacions equivalents).
- Si hi ha dos progenitors no casats, només un pot incloure el menor en la declaració conjunta: l’altre haurà de fer-la individual.
Important: la conveniència depèn de cada cas (ingressos, deduccions del territori, situació familiar). Per això cal simular les dues opcions abans d’enviar-la.
Com fer la declaració conjunta amb el fill
A la pràctica, el més recomanable és seguir aquests passos:
- Entra a Renda WEB i revisa que el fill consti correctament a les teves dades familiars (NIF si en té, convivència, etc.).
- Quan el sistema et demani la modalitat, selecciona tributació conjunta (si et correspon com a unitat familiar).
- Compara el resultat amb una simulació en tributació individual: mira tant el total a pagar/retornar com l’efecte sobre les deduccions autonòmiques.
- Repassa especialment les deduccions del teu territori: és on, segons l’expert, es produeix el “salt” més gran en l’estalvi.
El detall que molts passen per alt
Moltes persones associen la declaració conjunta només al matrimoni. Però el punt diferencial que destaca López Martínez és que, amb fills, la unitat familiar pot ser també un progenitor + el menor, i això pot fer que determinades deduccions siguin molt més accessibles.
