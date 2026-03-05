L’experta Laura Lobo adverteix sobre pràctiques errònies en una herència que acaben en conflicte familiar
A Catalunya, moltes herències s’encallen per desacords entre familiars, tràmits llargs i una falta de planificació que complica el repartiment i allarga el procés durant mesos
A Catalunya, una herència sovint no és només repartir béns: és gestionar emocions, expectatives i, de vegades, tensions que venen de lluny. Entre papers, impostos, terminis i interpretacions diferents del que “hauria estat just”, no és estrany que els processos s’allarguin i acabin generant disputes. Quan no hi ha planificació prèvia, qualsevol detall —un pis familiar, uns estalvis o objectes amb valor sentimental— pot convertir-se en un focus de conflicte.
No deixar constància clara per escrit
Segons l’advocada Laura Lobo, un dels errors més habituals és confiar que “ja s’arreglarà” quan arribi el moment. Quan no es deixa tot ben definit, el procés pot esdevenir més lent i car, i s’obre la porta a dubtes: qui decideix, com es reparteix cada bé i quins criteris s’apliquen. Aquesta falta de claredat acostuma a multiplicar les interpretacions i, en conseqüència, els retrets entre hereus.
Avançar béns o diners sense assessorament
Un altre error típic neix de la bona fe: ajudar en vida pensant que així s’evitaran problemes després. Però aquestes entregues poden alterar l’equilibri del repartiment quan arriba l’herència i generar discussions sobre si era un regal o un avançament. A més, l’experta recorda que aquestes decisions no són només familiars: poden tenir conseqüències legals i fiscals que, si no es preveuen, acaben complicant-ho tot encara més.
No adaptar el document als grans canvis personals
La vida canvia, però molts documents queden congelats en el temps. Separacions, divorcis, noves parelles, fills, mudances o canvis en la relació familiar poden fer que el que es va deixar establert fa anys ja no encaixi amb la realitat actual. Per a Lobo, no revisar-ho després de canvis importants pot generar situacions inesperades i disputes evitables quan s’ha d’executar el repartiment.
