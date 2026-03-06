Autònoms i declaració de la renda: les claus per evitar errors amb Hisenda
La campanya de la renda començarà el 2 d’abril i s’allargarà fins al 30 de juny
Per als autònoms, l’arribada de la declaració de la renda és un dels moments més delicats de l’any. A diferència dels assalariats, han de controlar amb molta més precisió els ingressos, les despeses i totes les seves obligacions fiscals, amb el risc afegit que qualsevol error pot acabar traduint-se en pagar més del compte o en una revisió d’Hisenda. Aquest període, temut per molts treballadors per compte propi, obliga a tenir-ho tot ben ordenat per no perdre deduccions ni incórrer en irregularitats.
Què han de tenir en compte els autònoms
Conèixer quines despeses es poden deduir i en quines condicions és fonamental per rebaixar la factura fiscal sense córrer riscos. Però Hisenda aplica criteris estrictes i no n’hi ha prou amb considerar una despesa “professional” perquè sigui vàlida a efectes fiscals. Perquè una deducció sigui acceptada, cal complir una sèrie de requisits molt concrets, especialment en el cas dels autònoms que tributen en estimació directa.
Les tres regles estrictes d’Hisenda
La normativa de l’IRPF estableix tres condicions bàsiques perquè una despesa sigui deduïble. Totes tres s’han de complir alhora. Si en falla una, l’Agència Tributària pot rebutjar la deducció.
La primera és que la despesa estigui directament relacionada amb l’activitat professional. És a dir, ha de ser necessària per obtenir ingressos i formar part del funcionament habitual del negoci. Quan aquesta vinculació no és clara, Hisenda acostuma a exigir proves que acreditin que la despesa és estrictament professional.
La segona és disposar de la factura completa. Aquest document ha d’incloure totes les dades legals necessàries: emissor, destinatari, descripció del producte o servei, import, impostos i data. Un tiquet simple no sempre serveix. A més, si hi ha dubtes, Hisenda pot demanar justificants de pagament, contractes, pressupostos o qualsevol altre document que acrediti l’operació.
La tercera és el registre comptable. Els autònoms han de portar al dia els llibres d’ingressos i despeses i reflectir-hi totes les operacions econòmiques. Si una despesa no consta en aquests registres oficials, la deducció es pot perdre encara que hi hagi factura i que estigui relacionada amb el negoci.
Com han d’actuar per evitar problemes
La recomanació principal és clara: els autònoms han de revisar totes les despeses abans d’incloure-les a la declaració de la renda, comprovar que tenen la documentació correcta i assegurar-se que tot està registrat de manera adequada. Més enllà del que pugui semblar lògic en el dia a dia del negoci, només es poden deduir aquelles despeses que compleixin fil per randa les regles d’Hisenda.
Un període clau per a la salut fiscal del negoci
La campanya de la renda no és només un tràmit administratiu, sinó una cita clau per a la gestió fiscal de qualsevol professional per compte propi. Per això, actuar amb rigor, conservar les factures i portar una comptabilitat ordenada és la millor manera d’evitar ensurts amb Hisenda i aprofitar correctament totes les deduccions permeses.
