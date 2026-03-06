Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’euro perd valor: l’avís de Daniel Lacalle sobre què està passant amb els teus estalvis

La inflació no és només una pujada de preus: és menys poder adquisitiu i obliga a repensar com estalviem

Els nostres diners estan perdent valor adquisitiu?

Els nostres diners estan perdent valor adquisitiu? / ARXIU

Abril Benítez

La inflació continua marcant el dia a dia a Espanya: quan els preus pugen, amb els mateixos euros pots comprar menys. El desembre del 2025, l’IPC va situar la taxa anual al 2,9% (amb una subjacent del 2,6%), segons l’INE. En aquest context, l’economista Daniel Lacalle adverteix que la pèrdua de valor dels diners no és “casual”: sosté que la inflació erosiona els estalvis i actua com un “impost invisible” sobre el ciutadà.

Estem perdent o guanyant?

Depèn de si els teus ingressos (sou, rendiments, estalvis) pugen per sobre de la inflació.

  • Si el teu salari o els teus interessos pugen menys que l’IPC, perds poder adquisitiu.
  • Si el que guanyes amb el teu estalvi (o l’evolució dels teus ingressos) supera la inflació, mantens o guanyes valor real.

Només passa aquí?

No. La inflació és un fenomen ampli: a la zona euro també s’ha mogut al voltant del 2% (per exemple, Eurostat situava la inflació anual prop del 2,1%–2,2% a finals del 2025). La diferència és quan afecta i en quins productes (energia, aliments, transports) segons cada país.

Què podem fer per no perdre diners o valor

Sense convertir-ho en “receptes” universals, hi ha idees bàsiques per protegir-se de la pèrdua de poder adquisitiu:

  • Revisar el teu estalvi “quiet”: massa efectiu o saldo al compte amb rendiment baix acostuma a perdre contra la inflació.
  • Prioritzar un coixí raonable: un fons d’emergència ajuda a no haver d'endeutar-te quan venen imprevistos.
  • Vigilar els deutes cars: si tens deutes amb interessos alts, sovint és el “forat” que més destrueix estalvi.
  • Buscar rendiment real: comparar el que et dona un producte (compte remunerat, dipòsit, etc.) amb la inflació.
  • Diversificar: no posar-ho tot en un sol lloc. Combinar liquiditat amb opcions que puguin defensar millor el valor (segons risc i horitzó).
  • Si tens dubtes, assessorament: per decisions importants, millor parlar amb un professional acreditat.

En resum: la clau no és si t’han pagat “d’una manera” o “d’una altra”, sinó si els teus diners estan rendint prou per no quedar-se enrere mentre la inflació erosiona l’euro.

