40.000 euros l’any i un 88,5% d’inserció: descobreix quina és una de les carreres més ben pagades d’Espanya
Els sectors de la tecnologia, les enginyeries, la sanitat i l’energia concentren avui bona part dels salaris més competitius i de la demanda real de talent
A Espanya, estudiar continua sent una de les millors vies per accedir a feines més qualificades, però tenir una carrera universitària ja no garanteix automàticament un bon sou ni una trajectòria estable. El salari mitjà anual va ser de 28.049,94 euros el 2023 i el salari mitjà mensual brut es va situar en 2.385,6 euros el 2024, mentre que la sobrequalificació va arribar al 35%, la taxa més alta de tota la Unió Europea. Aquest desajust ajuda a entendre per què molts titulats acaben en feines per sota del seu nivell o veuen en l’estranger una oportunitat per progressar millor.
Estudiar és important, però no totes les carreres es paguen igual
La realitat del mercat laboral espanyol és tossuda: hi ha professions que exigeixen anys d’estudi i, malgrat això, ofereixen sous modestos o una inserció més lenta. Segons la Fundació CYD, la inserció laboral i les condicions de treball depenen en gran manera del camp d’estudi, i són les titulacions vinculades a l'enginyeria, la indústria, la construcció i la informàtica les que acostumen a obtenir millors resultats, mentre que altres àmbits, com arts i humanitats o educació, afronten més dificultats d’estabilitat.
Quines carreres són les més sol·licitades ara mateix a Espanya
Ara mateix, la necessitat real del mercat se centra sobretot en els perfils STEM. El SEPE destaca una alta demanda en àrees com la intel·ligència artificial, la ciència de dades, la ciberseguretat, la programació i l'enginyeria, impulsades per la digitalització, la transició verda i la necessitat de perfils tècnics qualificats. En paral·lel, el Mapa de l’Ocupació de la Fundació Telefónica assenyala que els perfils digitals més demandats són desenvolupador de programari, consultor TIC i especialista en màrqueting digital, amb més de 8.470, 8.034 i 6.960 vacants, respectivament.
L'enginyeria d’organització industrial és una bona carrera
Dins d’aquest grup de titulacions amb sortida, n’hi ha una que destaca especialment: Enginyeria d’Organització Industrial. És una carrera ben valorada perquè combina gestió, processos, producció, logística, tecnologia i presa de decisions dins l’empresa. Això permet treballar en sectors molt diversos, des de la indústria i la consultoria fins a la sanitat, la logística, els sistemes d’informació o la sostenibilitat. Precisament aquesta versatilitat és el que la fa atractiva: respon a necessitats reals de les empreses i encaixa en àrees on costa trobar talent qualificat.
Les dades que expliquen el seu atractiu
Les xifres de la notícia original són contundents. Segons l’estudi de la Fundació BBVA i l’IVIE citat en la peça, aquesta titulació registra un 88,5% d’inserció laboral i un 89,6% de graduats cotitzant en grups professionals que exigeixen formació universitària. A més, el text situa el seu sou base mitjà al voltant dels 39.000 euros bruts anuals, amb possibilitat d’acostar-se o superar els 40.000 euros amb experiència. En les dades publicades actualment per Glassdoor, la mitjana apareix en 35.000 euros anuals, amb un rang habitual d’entre 30.000 i 40.000 euros.
Quan una carrera es paga bé de veritat
Una carrera es paga bé no només perquè tingui un salari alt d’entrada, sinó perquè ofereix tres coses alhora: ocupació, estabilitat i progressió. En el cas de l’Enginyeria d’Organització Industrial, aquests tres factors hi són: té una inserció elevada, encaixa en llocs qualificats i se situa per sobre del salari mitjà espanyol. Per això és una de les poques titulacions que, en el context actual, sí que permet parlar d’una relació bastant directa entre formació, demanda empresarial i bon sou.
La carrera que cobra fins a 40.000 euros
En un país on molts graduats continuen topant amb salaris baixos, sobrequalificació i dificultats per construir una carrera sòlida, l’Enginyeria d’Organització Industrial sobresurt com una excepció. Per la seva ocupabilitat, pels seus percentatges d’inserció i per un sou que pot arribar als 40.000 euros anuals, s’ha convertit en una de les titulacions més atractives del moment per a qui busca una sortida laboral forta i ben remunerada a Espanya.
