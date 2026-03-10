Catalunya: pares que ajuden els fills a comprar habitatge, amb un 95% menys d’impost
Donar diners per comprar el primer habitatge pot tenir un cost fiscal mínim a Catalunya si es compleixen tots els requisits
Quan uns pares cedeixen diners a un fill perquè pugui comprar un habitatge, l’operació no és fiscalment neutra. Si no es formalitza correctament, aquesta ajuda pot ser considerada una donació i comportar el pagament de l’impost de successions i donacions, a més de la pèrdua de possibles bonificacions fiscals. Per això, aspectes com l’escriptura pública, els terminis, el perfil econòmic del receptor o el destí concret dels diners són determinants per evitar problemes amb Hisenda i aprofitar els avantatges previstos a Catalunya.
Com funciona l’avantatge fiscal a Catalunya
La normativa catalana preveu una reducció del 95% en la base imposable de les donacions destinades a la compra del primer habitatge habitual d’un descendent. Això permet que una operació d’import elevat acabi generant una factura fiscal molt reduïda.
El cas pràctic difós per l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) és clar: una mare dona 40.000 euros a la seva filla perquè compri el seu primer pis i, després d’aplicar la reducció, només 2.000 euros queden subjectes a tributació. Com que es tracta d’una donació entre familiars directes del grup II, sobre aquesta quantitat s’aplica un tipus reduït del 5%, fet que deixa la quota final en només 100 euros.
Dit d’una altra manera: dels 40.000 euros donats, 38.000 euros queden fora de la base de càlcul gràcies a l’avantatge fiscal.
En què consisteix exactament la bonificació
La clau del mecanisme és que la reducció no s’aplica sobre l’impost final, sinó sobre la base liquidable. Això fa que la part realment sotmesa a tributació sigui molt petita en comparació amb l’import total rebut.
Ara bé, aquest benefici no és automàtic. La reducció només s’activa si la donació s’ha destinat de manera efectiva a la compra del primer habitatge habitual i si tota l’operació queda perfectament acreditada davant notari i davant l’administració tributària.
Qui s’hi pot adherir
No tots els fills que reben diners dels pares poden accedir a aquesta reducció. La normativa fixa diversos requisits que s’han de complir de manera simultània.
Perfil del beneficiari
El receptor de la donació ha de tenir, com a màxim, 36 anys. A més, la seva base imposable de l’IRPF no pot superar els 36.000 euros i el seu patrimoni preexistent ha de ser inferior als 500.000 euros.
També hi ha una limitació important: el benefici fiscal es perd si el donatari ha rebut altres donacions del mateix donant en els tres anys anteriors.
Condicions sobre l’habitatge i la donació
L’adquisició s’ha de fer en ple domini, de manera que no serveixen fórmules com l’usdefruit o la nua propietat. A més, la donació s’ha de formalitzar mitjançant escriptura pública, i en aquest document ha de constar expressament que els diners es destinen a la compra del primer habitatge habitual.
Sense aquesta menció explícita, la bonificació no s’aplica.
Terminis que cal respectar
Els terminis són una altra de les claus de l’operació. Per a les donacions efectuades a partir del 27 de juny de 2025, la compra de l’immoble s’ha de formalitzar en un màxim de sis mesos des de la data de la donació.
A més, el beneficiari s’ha d’instal·lar al nou habitatge en un termini de 12 mesos des de l’adquisició i hi ha de residir durant almenys tres anys. Si no compleix aquestes condicions, pot perdre l’avantatge fiscal i haver de presentar una autoliquidació complementària amb els corresponents interessos de demora.
Límits econòmics de la reducció
La reducció general té un topall de 60.000 euros. Aquest límit es pot ampliar fins als 120.000 euros en cas que el donatari acrediti una discapacitat igual o superior al 65%.
Un ajut familiar que pot sortir gairebé gratis
L’ajuda dels pares per facilitar als fills l’accés a un habitatge pot convertir-se en una eina molt avantatjosa a Catalunya, però només si es compleixen amb precisió tots els requisits fiscals. La diferència és notable: una donació mal plantejada pot generar càrrega tributària i problemes amb l’administració, mentre que una operació ben estructurada pot deixar l’impost en una xifra gairebé simbòlica.
