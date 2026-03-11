Hisenda adverteix: els regals de casament no declarats poden portar multes de fins al 150%
Les transferències bancàries i els Bizum faciliten a Hisenda el rastreig dels diners regalats en els casaments, per la qual cosa cal declarar aquests ingressos al fisc
Les multes per no declarar els regals de casament poden arribar fins al 50% de la quantitat no declarada si no supera els 3.000 euros, però poden ser superiors en casos de frau
El temor a les multes d’Hisenda és una de les preocupacions més habituals entre els contribuents de Catalunya. Cada any, milers de persones reben avisos o requeriments de l’Agència Tributària per errors o per no haver declarat determinats ingressos o moviments econòmics. El problema és que moltes d’aquestes obligacions fiscals no sempre són evidents. Més enllà del salari o els rendiments bancaris, hi ha altres ingressos que també s’han de comunicar a Hisenda. Entre ells, alguns que molta gent no sospita, com els regals o determinades ajudes econòmiques rebudes de familiars o amics.
Els regals de casament
Un dels casos que genera més dubtes tenen relació amb els casaments. Organitzar una celebració sol comportar una despesa important per a la parella. Segons estudis del sector nupcial, el cost mitjà d’una boda a Espanya supera els 21.000 euros, una quantitat que moltes parelles intenten compensar gràcies als regals dels convidats, especialment quan aquests aporten diners per cobrir el cost del banquet.
Tanmateix, el que molts nuvis desconeixen és que aquests regals també s’han de declarar davant l’Agència Tributària. Cada vegada que un convidat entrega diners per “pagar el cobert” o fa un obsequi, Hisenda ho considera una donació, és a dir, un bé rebut sense contraprestació. Per aquest motiu, aquest tipus de regals tributen per l’Impost de Successions i Donacions, tant si es tracta de diners com d’un bé material.
Això significa que no només s’han de declarar les transferències, sinó també els sobres amb diners en efectiu. Igualment formen part d’aquesta categoria els regals en espècie, com electrodomèstics, joies, obres d’art o qualsevol altre objecte amb valor econòmic. En aquests casos, el bé s’ha de valorar a preu de mercat per determinar-ne la tributació.
Ves alerta amb els Bizums
En els darrers anys, s’ha fet cada vegada més habitual que els convidats facin els regals mitjançant transferències bancàries o Bizum, en lloc del tradicional sobre. Això facilita que Hisenda pugui rastrejar l’origen dels diners, ja que les entitats financeres estan obligades a comunicar determinats moviments al fisc.
Per exemple, els bancs han d’informar a l’Agència Tributària de transferències superiors a 3.000 euros, ingressos en efectiu amb bitllets de 500 euros o qualsevol ingrés en metàl·lic que superi els 1.000 euros. Quan es detecten moviments d’aquest tipus, l’entitat pot demanar als titulars del compte que expliquin la procedència dels diners.
Impost de Successions i Donacions
Per complir amb la normativa, els regals de casament s’han de declarar a través de l’Impost de Successions i Donacions. El tràmit consisteix a presentar el model 651 davant l’administració tributària corresponent dins dels sis mesos posteriors a la boda, indicant el valor del regal i la relació entre el donant i el receptor.
L’import a pagar depèn de diversos factors:
- La quantitat rebuda
- El grau de parentesc entre qui dona i qui rep
- La comunitat autònoma on es tributi.
Les multes
Les multes poden variar segons la quantitat no declarada. Si l’import ocultat és de fins a 3.000 euros, la sanció pot arribar al 50% de la quantitat no declarada. Si supera aquesta xifra, les sancions poden situar-se entre el 50% i el 150%, depenent de la gravetat de la infracció.
En els casos més greus, especialment si es detecten pràctiques fraudulentes o intenció d’ocultar ingressos, la sanció pot arribar fins al 150% dels diners no declarats. A més, Hisenda pot exigir el pagament de recàrrecs i interessos de demora.
Un altre aspecte que moltes parelles desconeixen és que l’Agència Tributària pot revisar aquestes operacions durant anys. L’organisme disposa de fins a quatre anys per comprovar si s’ha produït un increment patrimonial que no s’hagi declarat correctament.
Per aquest motiu, els experts fiscals recomanen mantenir sempre la màxima transparència amb Hisenda i declarar correctament els regals rebuts. En cas de dubte, aconsellen consultar amb un assessor fiscal que expliqui com fer el tràmit i quines implicacions té segons la comunitat autònoma.
Així, els nuvis podran viure feliços i menjar perdius sense preocupar-se pel fisc.
