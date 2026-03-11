Què passa amb els fills si renuncio a l’herència dels meus pares? Laura Lobo ho aclareix
Deutes, conflictes entre germans o béns difícils de gestionar són alguns dels motius que poden portar a rebutjar una herència, però la decisió també té conseqüències per als descendents
Les herències sovint acaben convertint-se en un autèntic maldecap per a moltes famílies. Quan moren els pares, no només apareix el dolor de la pèrdua, sinó també els dubtes sobre els diners, els béns, els possibles deutes i les tensions entre germans. En alguns casos, un hereu decideix no acceptar la seva part de l’herència per motius econòmics, fiscals o personals. Però aquesta decisió obre una pregunta molt habitual: si jo renuncio a l’herència dels meus pares, els meus fills rebran la meva part?
Segons l’advocada Laura Lobo, la resposta general és no. Si renuncies a l’herència dels teus pares, no només hi renuncies tu, sinó també tota la teva branca familiar, és a dir, els teus fills no la reben automàticament. Això només passaria si el testament ho hagués previst expressament amb una clàusula concreta. Si no existeix aquesta previsió, la teva part es reparteix entre la resta d’hereus del mateix grau, com ara els teus germans, a través del que es coneix com a dret d’acréixer. Per això, abans de rebutjar una herència, és fonamental revisar bé el testament, valorar les conseqüències legals i demanar assessorament jurídic per saber quina és la millor opció en cada cas.
Renunciar a una herència: què passa realment?
Renunciar a una herència és un acte legal, però també una decisió amb efectes importants. Moltes persones ho fan perquè l’herència inclou deutes, perquè hi ha problemes familiars o perquè els béns heretats són difícils de vendre o gestionar. El que sovint no se sap és que aquesta renúncia no fa que els fills passin automàticament a ocupar el lloc del pare o la mare que rebutja l’herència. Sense una previsió clara en el testament, els descendents no hereten aquella part.
Això vol dir que, si et planteges no acceptar una herència, primer has de comprovar si el testador va deixar escrita alguna clàusula perquè els teus fills puguin rebre la teva part. Si no és així, el més habitual és que l’herència es redistribueixi entre els altres hereus. Per això, la clau és informar-se bé abans de prendre cap decisió i entendre que renunciar a una herència no és només dir que no, sinó assumir també què passarà amb la teva part i amb els teus descendents.
