Aquestes són les gasolineres més barates de Manresa i el Bages en plena escalada de preus
La guerra a l'Orient Mitjà i la pujada del preu del petroli han encarit la gasolina, i el Ministeri per a la Transició Ecològica ofereix un cercador per trobar les benzineres més econòmiques
La guerra iniciada pels Estats Units i Israel contra l'Iran ha sacsejat el Pròxim Orient i, indirectament, ha fet pujar el preu del petroli i la gasolina. Aquesta situació ha agafat per sorpresa la majoria de conductors, que d'un dia per l'altre han vist com omplir el dipòsit costava gairebé més de deu cèntims per litre.
El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic disposa d'un web on cada dia actualitza el preu de la gasolina a totes les benzineres del país, amb un buscador que permet a l'usuari trobar on surt més econòmic comprar el combustible.
Segons la informació que hi ha disponible aquest dijous, les dues gasolineres del Bages on és més barat posar benzina 95 són totes dues de l'empresa BonÀrea. Ambdues l'ofereixen a 1,471 el litre. La primera se situa al carrer Sallent, 50 (Polígon dels Dolors) de Manresa i l'altra, al carrer Montserrat Roig, 18, de Castellgalí.
La tercera gasolinera més econòmica és la Petrocat de Sant Joan de Vilatorrada (carretera BV-4511, quilòmetre 9,2), on la 95 costa 1,485 euros el litre.
En aquest llistat no es contemplen possibles descomptes que els clients puguin tenir a través de targetes de fidelització.
A Catalunya, el preu més barat de la gasolina 95 és d'1,429 i l'ofereix a Sant Andreu de Llavaneres (Maresme), la companyia Petrolis Miramar.
La pujada més gran dels últims quatre anys
Aquests dies s'està vivint la pujada més grans del preu del combustible des del març del 2022, quan va tenir lloc la invasió militar de Rússia sobre Ucraïna. El preu mitjà del litre de gasoil a Espanya ha registrat una pujada del 14,1% en només una setmana, fins a situar-se en 1,645 euros de mitjana, amb la qual cosa assoleix el seu preu màxim des de finals d'octubre del 2023. En el cas del preu mitjà del litre de gasolina, l'alça ha estat del 7,7% respecte del preu de fa una setmana, fins a situar-se en 1,600 euros de mitjana, el seu nivell més alt des de principis d'agost del 2024, segons les dades del Butlletí Petrolier de la Unió Europea (UE).
- El xef Nandu Jubany dissenya el nou menú a bord del vol directe Barcelona-Singapur de Singapore Airlines
- Quim Arenas, cap de parc: 'Amb pena, però pleguem del parc de Puigcerdà perquè volem
- Els Bombers treballen en el rescat de dues persones al Pedraforca
- Un grup expert en robatoris s'endú peces de la Joieria Uró de Manresa
- La prova pilot de cribratge de càncer de pròstata passa de Manresa a Cardona i Sallent
- Un parell de robatoris a domicilis provoquen preocupació entre els veïns de Sant Fruitós de Bages
- D'una masia modernista a Manresa a un 'loft' industrial a Barcelona: així és la nova casa de Rosalía
- Un manresà amb tetraplegia fa tres anys que espera que posin l’ascensor on viu