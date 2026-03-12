Hisenda posa el focus en els regals de Reis, Nadal i aniversaris: quins s’han de declarar i quins no
No declarar una donació d’alt valor pot acabar amb sancions, interessos i una revisió fiscal anys després
No tots els regals tenen conseqüències amb Hisenda, però quan l’obsequi deixa de ser un detall habitual i es converteix en una transmissió important de patrimoni, sí que pot haver-se de declarar. Això no passa només amb els regals de Reis o de Nadal, sinó també amb presents fets en aniversaris, celebracions familiars o qualsevol altre moment de l’any.
Quins regals s’han de declarar
Les joguines, la roba, els llibres, els perfums o els petits aparells electrònics queden, en general, fora del radar fiscal perquè es consideren regals habituals i de valor moderat. En canvi, sí que poden obligar a tributar regals com un habitatge, un cotxe, una gran transferència de diners, joies d’alt valor o obres d’art, ja que poden ser considerats una donació.
Quan s’ha de fer la declaració
La clau no és si el regal es fa per Reis, per Nadal o per un aniversari, sinó el seu valor econòmic. Quan es tracta d’una donació rellevant, cal liquidar l’Impost sobre Successions i Donacions. Aquesta obligació recau en qui rep el regal, és a dir, en el donatari, que haurà de presentar la declaració a la comunitat autònoma on viu o, si és un immoble, on està situat el bé.
Què passa si no ho fem
No declarar aquest tipus de regals pot portar problemes si Hisenda detecta moviments bancaris o registrals que no quadren. En aquests casos, l’Administració pot reclamar l’impost pendent, afegir-hi interessos i, fins i tot, imposar sancions. A més, disposa de fins a quatre anys per revisar l’operació, i aquest termini es pot interrompre si hi ha una notificació o una comprovació.
No es paga igual a tot arreu
La tributació varia segons la comunitat autònoma. Hi ha territoris on les donacions entre familiars directes tenen bonificacions molt altes, mentre que a Catalunya la fiscalitat acostuma a ser més exigent. Per això, un mateix regal pot tenir un cost fiscal molt diferent segons on es rebi. En resum, la majoria de regals quotidians continuen lliures d’impostos, però quan el present amaga una transmissió important de riquesa, convé pensar no només en el paper de regal, sinó també en Hisenda.
