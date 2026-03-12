Jubilats
Un jubilat haurà de tornar 6.829,80 euros després de rebre el complement per mínims quan superava el límit d’ingressos
La Seguretat Social va reclamar al jubilat els diners percebuts de manera indeguda entre el 2016 i el 2018, però el Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia va declarar prescrita una part del deute per errors en la tramitació
Alejandro Navarro
El Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia ha sancionat un jubilat, exigint la devolució de 6.829,80 euros de la seva pensió de jubilació. En aquest cas, les autoritats van comprovar que l’home estava rebent el complement a mínims, mentre el seu cònjuge tenia un salari que superava el límit de rendes establert.
Tres anys superant el límit d’ingressos anuals
D’aquesta manera, el tribunal va confirmar que s’havia fet un cobrament indegut, tot i que també va reconèixer que una part del deute havia prescrit per errors de tramitació de l’Administració. Segons confirma la sentència, José Luis té una pensió de jubilació reconeguda des de l’agost del 2015, i com que no arribava al mínim de cotització, se li va aplicar el complement per assolir la quantia mínima.
Tanmateix, la seva dona va continuar treballant, obtenint ingressos de 24.734,84 euros el 2016, 23.100 el 2017 i 23.800 el 2018. Per això, la Seguretat Social li reclamaria una quantitat total de 6.829,80 euros, percebuts de manera indeguda entre l’1 de gener del 2016 i el 31 d’octubre del 2018.
Tot i que les autoritats van cometre un error, després d’intentar revisar i anul·lar el cobrament de manera directa. Pel que sembla, aquesta pràctica està prohibida per la normativa, de manera que la Seguretat Social va haver de reiniciar el procés i notificar-ho a l’afectat l’abril del 2021.
Una part de les prestacions ja hauria prescrit
Més tard, el cas arribaria al Tribunal Superior, on es va destacar que el complement a mínims està condicionat a la situació econòmica de la unitat familiar. En conseqüència, tot i que abans es rebés el complement, si les circumstàncies econòmiques milloren, aleshores no es podrà mantenir aquest dret.
En tot moment, el jubilat va assenyalar que les autoritats van trigar més de quatre anys a reclamar aquests diners. Per això, a causa dels retards i del primer procés judicial fallit, el termini legal per reclamar el deute ja havia prescrit, segons estableix l’article 55.3 de la Llei general de la Seguretat Social.
En aquest cas, l’obligació de tornar els diners rebuts el 2016 i a principis del 2017 hauria caducat. Com a resultat d’això, els magistrats reduirien el deute inicial de 7.000 euros, declarant prescrites les prestacions rebudes abans del 23 d’abril del 2017.
