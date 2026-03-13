Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Laura Encina alerta de no invertir en un mòbil nou: “És un dels pitjors deutes”

Hi ha dos tipus de deute: el que pot ajudar-te perquè cobreix una necessitat real i el que acaba perjudicant la teva economia personal perquè respon a un caprici

Estàs pensant a comprar-te un mòbil d'alta gamma?

Estàs pensant a comprar-te un mòbil d'alta gamma? / senivpetro

Abril Benítez

A la majoria ens agrada projectar una imatge, mostrar qui som o fins i tot què tenim a través dels béns materials. Un cotxe, unes vacances o un mòbil nou sovint també formen part d’aquesta manera d’exhibir-nos davant dels altres. Però la pregunta és clara: realment val la pena endeutar-se per això? L’experta en finances personals Laura Encina adverteix que no totes les compres s’han de finançar i que, abans de fer el pas, cal distingir molt bé entre allò que és una necessitat i allò que és només un desig.

Deute útil i deute perjudicial

Segons Laura Encina, un deute útil és aquell que et permet millorar la teva rutina, cobrir una necessitat important o fins i tot facilitar-te obtenir ingressos. Un exemple clar és la compra d’un vehicle a terminis quan realment és necessari per anar a la feina. També situa dins d’aquest terreny les despeses vinculades a la salut, ja que són inversions que no convé retallar i que responen a necessitats reals. Ara bé, fins i tot en aquests casos, l’experta avisa que cal ajustar la despesa a la situació econòmica de cadascú: no és el mateix comprar un cotxe funcional que endeutar-se per un vehicle d’alta gamma que no s’adiu amb les finances personals.

En canvi, el deute perjudicial és aquell que neix del caprici i no d’una necessitat. Encina posa exemples molt concrets: finançar unes vacances o comprar un mòbil nou a terminis. Sobre aquest últim cas, és especialment contundent i assegura que és “un dels pitjors deutes” que tenim avui dia. Per evitar compres impulsives, la financera recomana fer-se sempre una pregunta abans de pagar: “Ho vull o ho necessito?”. Per a ella, aquest és el filtre més útil per protegir els estalvis i evitar decisions que acabin castigant la butxaca.

