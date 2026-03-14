José Elías alerta que Espanya perd talent i guanya mà d’obra: “Aquest intercanvi no ens surt a compte”
L’empresari adverteix que la sortida de perfils qualificats i l’entrada de treballadors per cobrir feines de menor valor afegit pot afeblir l’economia espanyola i el futur del país
José Elías, fundador d’Audax i una de les veus empresarials més mediàtiques del panorama espanyol, ha posat damunt la taula una idea incòmoda: a Espanya entren més persones de les que marxen, sí, però el problema —segons ell— és quin tipus de perfils se’n van i quins arriben. La seva tesi és clara: el país està deixant escapar talent format, persones amb estudis universitaris, idiomes i preparació, mentre incorpora sobretot mà d’obra per a feines menys qualificades. I això, sosté, no és un bon negoci per al model productiu.
El que planteja José Elías no és tant una crítica a qui arriba, sinó una advertència sobre el que perd el país si no reté els seus perfils qualificats. Si els joves formats aquí acaben generant valor a fora, Espanya perd capital humà, capacitat d’innovació, competitivitat i opcions de crear llocs de feina de més qualitat. En l'àmbit social, això pot traduir-se en una economia més dependent de sous baixos i menys mobilitat; en l'àmbit econòmic, en menys productivitat, menys empreses punteres i més dificultats per créixer amb valor afegit. Té raó? En part, sí: la seva reflexió apunta a un problema real si un país inverteix a formar gent, però després no li ofereix prou oportunitats per quedar-se. La clau, però, no és culpabilitzar qui arriba, sinó evitar la fuga de talent i reforçar un model que no visqui només de la mà d’obra, sinó també del coneixement.
