Bancs, diners en efectiu i Hisenda: els moviments de 3.000 euros que poden posar el focus sobre el teu compte
Un ingrés o una retirada elevats no són il·legals per si sols, però poden quedar comunicats a l’Agència Tributària i obligar-te a justificar l’origen o el destí dels fons
Quan arriba la declaració de la renda, el que realment importa no és tant haver tret o ingressat diners en efectiu, sinó que aquests moviments siguin coherents amb els ingressos que declares i que puguis acreditar-ne l’origen si Hisenda t’ho demana. En paral·lel, l’ús del metàl·lic està cada cop més controlat: els pagaments en efectiu entre empresa o professional i client no poden superar els 1.000 euros, i les entitats financeres han de facilitar a l’Administració informació amb transcendència tributària sobre determinades operacions.
Què fa saltar les alarmes als bancs
Per part dels bancs, el primer filtre és la identificació del client. El Banc d'Espanya recorda que cal identificar-se en operacions en efectiu iguals o superiors a 1.000 euros, i fins i tot per sota d’aquesta xifra si l’entitat detecta indicis de blanqueig de capitals o sospita que s’està fragmentant una operació per esquivar controls. A més, si vols retirar diners en una quantitat important, l’oficina et pot demanar que l’avisis abans; i si el que fas és un ingrés en efectiu elevat, el banc pot acceptar-lo “tret bon fi” i confirmar l’import més tard, després del recompte.
Els bancs també poden aplicar límits operatius propis, sobretot als caixers automàtics. No hi ha un topall legal únic per a tothom, però cada entitat pot fixar límits diaris o demanar avís previ si la retirada és alta i l’oficina no disposa d’efectiu suficient en aquell moment.
Què fa saltar les alarmes a Hisenda
De cara a Hisenda, hi ha diversos llindars que activen controls. El Banc d'Espanya assenyala que les entitats financeres han de reportar a l’Administració Tributària les operacions en efectiu —tant ingressos com retirades— que superin els 3.000 euros, així com el cobrament de documents com xecs, lletres o pagarés per sobre d’aquest import. També han d’identificar totes les persones que facin operacions superiors a 1.000 euros.
A banda d’això, si parlem de moure físicament efectiu, hi ha obligacions específiques: s’ha de presentar el model S1 quan s’entra o surt d’Espanya amb 10.000 euros o més, o quan es desplacen per territori estatal 100.000 euros o més. I si l’operació presenta indicis de blanqueig, els subjectes obligats també han de comunicar-la al Sepblac, que centralitza la informació en matèria de prevenció del blanqueig de capitals.
Com es comuniquen bancs i Hisenda
La connexió entre bancs i Hisenda no funciona com una alarma puntual que bloquegi automàticament el compte, sinó mitjançant obligacions d’informació. Les entitats remeten dades sobre moviments concrets a l’Agència Tributària, i aquesta pot creuar-les amb la informació fiscal del contribuent. El mateix Banc d'Espanya subratlla que això no implica necessàriament una investigació immediata, però sí que pot portar l’Administració a demanar més dades al banc o al client si veu alguna incongruència.
Què has de fer si ingresses o retires més del que es considera sensible
Si has de fer un ingrés en efectiu o retirar diners per sobre dels imports que acostumen a activar controls, el més prudent és actuar amb normalitat, però amb proves. Cal portar document d’identitat, avisar el banc amb antelació si la quantitat és alta, conservar justificants sobre l’origen dels diners —una nòmina, la venda d’un vehicle, un estalvi retirat d’un altre compte, una herència o una factura cobrada— i no fraccionar l’operació artificialment. Si, a més, transportaràs 100.000 euros o més dins d’Espanya, o 10.000 euros o més entrant o sortint del país, has de presentar la declaració S1 abans del moviment.
En resum, tenir o moure els teus propis diners en efectiu no està prohibit, però sí ho has de controlar perquè ni el banc ni Hisenda hi vegin un problema. El més important és que l’operació sigui coherent, identificada i ben justificada.
