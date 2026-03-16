Els jubilats amb dos fills o més poden reclamar endarreriments pel complement de maternitat
T'expliquem a qui afecta i com reclamar la mesura avalada pel Tribunal Suprem
Un conjunt de sentències europees i espanyoles ha consolidat el dret de molts pensionistes, especialment homes, a reclamar el vell complement de maternitat per aportació demogràfica quan no el van cobrar en el seu moment tot i complir-ne els requisits. Aquest complement estava previst per a determinades pensions contributives causades a partir de l’1 de gener de 2016 i, en la seva regulació original, afegia un 5% de la pensió amb dos fills, un 10% amb tres i un 15% amb quatre o més.
L’origen del canvi és la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del 12 de desembre de 2019, que va considerar discriminatori que aquest complement s’atorgués només a dones i exclogués els homes que es trobaven en una situació equivalent. Des d’aleshores, la jurisprudència espanyola ha anat adaptant aquest criteri i ha reconegut que els homes que reunien els requisits també hi poden tenir dret.
Un complement que també era per a homes
El Tribunal Suprem va fixar després que aquest complement s’ha de reconèixer als homes amb efectes retroactius des de la data inicial de la pensió, i no només des de la sentència europea. Això fa que, en alguns casos, els endarreriments acumulats puguin ser elevats. Ara bé, no hi ha cap quantitat fixa garantida: l’import depèn de la pensió reconeguda, del nombre de fills i del temps transcorregut sense cobrar el complement. En determinats casos, a més, els tribunals han reconegut una indemnització addicional de 1.800 euros quan l’INSS va denegar indegudament la petició després de la sentència del TJUE.
També cal tenir en compte que aquest cas afecta el règim antic del complement de maternitat, no qualsevol pensió actual. El vell complement s’aplica a pensions causades en aquell marc legal i és diferent del complement per reducció de la bretxa de gènere, que va entrar en vigor amb el Reial decret llei 3/2021 el 4 de febrer de 2021. Per tant, no és correcte presentar-ho com una novetat general que beneficiï ara tots els jubilats.
Qui el pot reclamar?
Pel que fa als possibles beneficiaris, poden reclamar-lo les persones que van causar una pensió contributiva dins del període afectat, que tenen dos fills o més i que no van percebre aquest complement tot i reunir els requisits que exigia la norma. A més, el Tribunal Suprem va establir el 2023 que, en el règim antic, el reconeixement a un progenitor no impedeix que l’altre també el pugui percebre si també compleix les condicions legals.
Per demanar-lo, la via habitual és presentar una sol·licitud davant la Seguretat Social, que manté un tràmit específic per al complement per maternitat o per bretxa de gènere. Si l’Administració ho denega, molts casos acaben als tribunals, que són els que han anat consolidant aquest dret en els darrers anys.
