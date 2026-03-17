Alerta amb les “estafes” dels bancs quan ens quedem en descobert: no et poden cobrar dues vegades pel mateix
Si t’han aplicat interessos i comissions pel mateix descobert, pots reclamar també càrrecs d’anys anteriors: el termini és de cinc anys
Quan un compte queda en descobert, és habitual que el banc cobri per haver avançat diners. El problema arriba quan, pel mateix saldo en vermell, l’entitat aplica alhora interessos de demora i una comissió per descobert. Això és el que ara ha posat sota el focus el Tribunal Suprem, que limita aquesta pràctica i obre la porta a reclamar imports cobrats de més.
La història que ho ha fet canviar tot
El cas que ha acabat al Suprem enfrontava una empresa amb un banc que li havia carregat, pel mateix descobert, una comissió del 4,5% i uns interessos del 29%. L’empresa va recórrer en considerar que se li estava cobrant dues vegades pel mateix fet, i l’alt tribunal li ha acabat donant la raó.
La sentència conclou que els bancs no poden cobrar a la vegada interessos de demora i comissió per descobert sobre les mateixes quantitats si no acrediten que hi ha hagut un servei extra, real i diferent. És a dir, els interessos ja compensen l’impagament, i només es pot afegir una comissió si el banc demostra que ha fet una gestió addicional concreta, com una notificació especial o una actuació específica. En aquest cas, l’entitat no ho va justificar i el cobrament extra es va declarar nul.
Què marca la llei i què pots fer si creus que t’han cobrat dues vegades
El criteri que fixa la resolució encaixa també amb el que defensa el Banc d’Espanya: tota comissió bancària ha de respondre a un servei efectiu i acceptat pel client, i no es poden imposar dos càrrecs pel mateix motiu. Si sospites que t’ha passat, revisa els moviments del compte i busca si et van cobrar alhora interessos i comissió pel mateix descobert. Pots reclamar els càrrecs dels últims cinc anys; per exemple, si ho revises ara, el marge arriba aproximadament fins al gener del 2021. El primer pas és demanar explicacions per escrit al teu banc i sol·licitar la devolució. Si no et respon o ho rebutja, pots acudir al Servei de Reclamacions del Banc d’Espanya o portar el cas per la via judicial.
