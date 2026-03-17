Calendari de la declaració de la renda 2025: totes les dates clau per presentar-la el 2026
Segons s'opti per fer-la per internet, per telèfon o presencialment, els terminis canvien
La campanya de la declaració de la renda 2025 ja té calendari oficial i convé conèixer totes les dates per no arribar tard. L’Agència Tributària obrirà el termini d'aquí a pos dies, almes d’abril, i s’allargarà fins a finals de juny del 2026. Es tracta d’una informació de servei important per a milions de contribuents, ja que fixa quan es pot presentar la renda per internet, quan es pot demanar ajuda per telèfon i quan es pot fer presencialment a les oficines.
Quan es pot presentar la declaració de la renda 2025
El calendari de la campanya de renda i patrimoni 2025 s’organitza en diverses fases, segons la via de presentació.
Presentació per internet
- Del 8 d’abril al 30 de juny del 2026
- Durant aquest període es podran presentar per via telemàtica les declaracions de renda i patrimoni 2025 a través del web de l’Agència Tributària.
Confecció de la declaració per telèfon
- Del 6 de maig al 30 de juny del 2026
- La cita prèvia es podrà demanar del 29 d’abril al 29 de juny
En aquest cas, el personal de l’Agència Tributària ajuda el contribuent a confeccionar la declaració a través d’una trucada telefònica.
Atenció presencial a les oficines
- De l’1 al 30 de juny del 2026
- La cita prèvia es podrà demanar del 29 de maig al 29 de juny
Aquest sistema permet fer la declaració amb assistència directa en una oficina de l’Agència Tributària.
Com demanar cita per fer la renda
Per ser atès per telèfon o presencialment és imprescindible concertar cita prèvia. Es pot fer de diverses maneres:
- A través d’internet, a la seu electrònica de l’Agència Tributària
- Per telèfon, als serveis habilitats per a la campanya
Telèfons disponibles:
- Telèfon automàtic: 91 535 73 26 / 901 12 12 24
- Servei de cita per a la renda: 91 553 00 71 / 901 22 33 44
Un calendari clau per evitar errors o retards
Cada any, la campanya de la renda concentra milions de declaracions en poques setmanes. Per això, l’Agència Tributària recomana revisar bé el calendari i demanar cita amb antelació, especialment si es vol fer la declaració amb assistència telefònica o presencial.
Conèixer aquestes dates permet planificar la presentació de la renda 2025 amb temps i evitar problemes d’última hora, sobretot en els dies finals de la campanya, quan la demanda d’atenció acostuma a augmentar.
