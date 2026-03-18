Jubilats
Alerta si cobres la pensió i una incapacitat temporal a la vegada: un jubilat haurà de tornar 17.143,29 euros
La manca de comunicació del treballador a la mútua sobre la seva condició de jubilat va provocar que continués cobrant la baixa mentre rebia una pensió mensual de 2.739,86 euros
Alejandro Navarro
Un jubilat haurà de tornar 17.143,29 euros a una mútua després d’haver cobrat a la vegada una pensió de jubilació i una prestació d’incapacitat temporal. Segons confirma el Tribunal Superior de Justícia de Madrid, el cobrament de totes dues prestacions seria incompatible. T'expliquem com es va donar aquest cas i què has de fer per evitar-ho.
Tot es deu a una manca de comunicació per part de l’acusat, ja que en cap moment va informar la seva mútua (Mútua Asepeyo) sobre la seva nova condició de jubilat, de manera que va continuar cobrant la baixa mentre rebia la pensió de 2.739,86 euros al mes.
Segons la sentència, el període de baixa d’aquest home va començar el 22 de març de 2022 i, després d’esgotar els 365 dies d’incapacitat temporal per malaltia comuna, la Seguretat Social va prorrogar aquesta situació fins al límit legal (545 dies com a màxim), amb pagament directe per part de la mútua.
Qüestió de dates
Aquest treballador va sol·licitar el pagament directe de la incapacitat el 17 de maig de 2023. Posteriorment, el 30 de juny d’aquell mateix any, va efectuar el seu pas a la jubilació, començant a cobrar la pensió des de l’1 de juliol. El principal problema és que mai no va avisar la mútua sobre aquest canvi, i va estar cobrant totes dues prestacions econòmiques.
Davant la reclamació dels diners, el pensionista va recórrer als tribunals, que li van donar la raó de manera parcial, reconeixent el seu dret a cobrar la incapacitat temporal entre el 17 i el 30 de juny de 2023. Així i tot, els 17.143,29 euros que va cobrar des de l’1 de juliol els haurà de retornar.
Què diu la justícia?
El tribunal assenyala que la incapacitat temporal i la jubilació són prestacions incompatibles, i per això, no es poden cobrar al mateix temps. Per tant, des del moment en què es va reconèixer l’home com a jubilat, totes les quantitats rebudes per IT es consideren indegudes i han de ser reintegrades.
Segons la justícia, en tot moment, el treballador va intentar traslladar la responsabilitat a la mútua, que estava encarregada d’abonar la prestació. Tanmateix, el tribunal recorda que l’obligació del pensionista era informar la seva nova situació a l’asseguradora.
Per això, i segons estableix l’article 146.2.a de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social, l’empresa gestora pot rectificar els seus actes quan el pagament indegut s’origina per omissions o inexactituds en les declaracions del beneficiari. Tenint en compte això, el pensionista haurà de tornar l’import cobrat a partir del mes de juliol de 2023.
