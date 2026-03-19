Perdonen un deute de 268.007,44 euros a un matrimoni d’agricultors de Lleida
La Llei de la Segona Oportunitat ha permès exonerar-los d’un passiu que arrossegaven des de feia més de 15 anys després d’encadenar pèrdues, préstecs i interessos inassumibles
Un matrimoni d’agricultors de Lleida ha aconseguit deixar enrere un deute de 268.007,44 euros després que la justícia els hagi aplicat la Llei de la Segona Oportunitat. La parella feia més de quinze anys que es trobava en situació d’insolvència, ofegada per una mala campanya de la fruita, per diversos préstecs demanats per poder continuar treballant i per uns interessos que es van anar disparant fins a fer impossible assumir les quotes. El que finalment els ha salvat ha estat aquest mecanisme legal, que els ha permès exonerar el deute i obrir una nova etapa després d’anys de pressió econòmica.
Què és la Llei de la Segona Oportunitat, com funciona i quan es pot demanar?
La Llei de la Segona Oportunitat és un procediment pensat perquè particulars i autònoms que no poden pagar els seus deutes puguin cancel·lar-los o reestructurar-los, sempre que acreditin que actuen de bona fe i que la seva situació d’insolvència és real. En essència, permet que una persona atrapada per un endeutament insostenible no quedi condemnada de per vida. Es pot demanar quan ja no és possible fer front de manera regular als pagaments, quan els ingressos no cobreixen les quotes pendents i quan el deutor no té capacitat real de sortir del forat econòmic pels seus propis mitjans.
En el cas d’aquest matrimoni de Lleida, el problema va començar quan van decidir vendre la seva producció a un comprador amb diverses fruiteries a Barcelona. Segons expliquen, aquesta decisió els va tancar la porta a l’exportació, a diferència d’altres pagesos que sí que es van integrar en una cooperativa. A més, aquella campanya va quedar tocada per diverses gelades, i ells no tenien assegurança per cobrir els danys. Per acabar-ho d’agreujar, van aparèixer noves varietats de fruita al mercat i la seva va perdre valor. Amb menys ingressos i amb la necessitat de mantenir l’activitat, van recórrer a nous préstecs per afrontar les temporades següents, però els interessos es van anar acumulant fins a convertir el deute en una llosa impossible de sostenir. La seva advocada, Marta Bergadà, sosté que el cas reflecteix la situació de molts agricultors colpejats per les adversitats meteorològiques, els elevats costos de producció i uns marges cada vegada més escassos.
