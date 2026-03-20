Catalunya arrenca el 2026 amb la butxaca sota pressió: pugen preus i així queden les pensions
L’IPC del 2,66% revalora les pensions mentre s’encareixen el transport, els peatges, els taxis i part de la cistella de la compra
L’inici del 2026 arriba a Catalunya amb un cost de vida encara tensionat. Tot i que es preveu una estabilitat de preus més gran que en anys anteriors, hi ha diverses despeses que continuen a l’alça: el transport públic puja entre un 3,5% i un 9,4%, encara que es mantinguin bonificacions; també s’encareixen els peatges i els taxis, mentre que les tarifes aeroportuàries poden repercutir en el preu dels bitllets d’avió. A la cistella de la compra, un dels productes sota més pressió són els ous. En el text original no s’especifica cap preu concret que hagi baixat, sinó més aviat un escenari de contenció després d’uns anys d’alces.
Pel costat dels ingressos, hi ha diverses rendes que pugen o es preveu que ho facin. Les pensions es revaloren amb l’IPC, els salaris dels funcionaris també augmentaran i el salari mínim interprofessional es manté prorrogat fins que el Govern i els agents socials tanquin un acord. En aquest context, la pujada de les pensions es presenta com una eina per intentar evitar la pèrdua de poder adquisitiu dels pensionistes.
Què passarà amb les pensions a Catalunya aquest 2026
La pensió mitjana de jubilació a Catalunya se situa aquest 2026 en 1.547,21 euros mensuals, una xifra que supera en 35 euros la mitjana estatal. Això implica que un jubilat català cobrarà 572 euros més a l’any que en l’exercici anterior. En total, al territori hi ha actualment 1,2 milions de beneficiaris d’una pensió de jubilació.
La revalorització de les pensions s’ha calculat seguint la normativa estatal i pren com a referència la variació mitjana de l’IPC dels últims dotze mesos. En el cas de Catalunya, aquest indicador és del 2,66%, i és el que marca l’actualització de les prestacions. El motiu d’aquesta revisió és evitar que els pensionistes perdin capacitat de compra en un moment en què moltes despeses quotidianes continuen pujant.
Així queden la resta de pensions a Catalunya
A més de la jubilació, la resta de prestacions també s’han actualitzat. Segons les taules de l’Institut Nacional de la Seguretat Social, els imports queden així:
- Pensió per incapacitat permanent: 1.328,62 euros
- Pensió de viduïtat: 953,64 euros
- Pensió d’orfandat: 519,11 euros
- Pensió a favor de familiars: 856,71 euros
Aquesta última és la que poden cobrar familiars dependents econòmicament d’una persona difunta —com fills, germans, pares o avis— que no tenen mitjans propis ni dret a altres pensions.
La pensió mitjana total també creix
D’altra banda, l’última pujada general aplicada al desembre va ser del 4,4%, fet que va situar la pensió mitjana total a Catalunya en 1.370,39 euros, uns 52 euros més que la mitjana del conjunt d’Espanya. Així, el 2026 comença amb més ingressos per a molts pensionistes, però també amb un panorama en què el cost de vida continua marcant el dia a dia de moltes llars catalanes.
