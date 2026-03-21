Elizabeth Wakefield alerta del gran error que molts cometen amb els seus diners: deixar-ho tot al compte corrent
Sense un coixí de seguretat, qualsevol imprevist, urgència o emergència pot desquadrar l’economia domèstica en qüestió de dies
Cada inici d’any, moltes persones es proposen estalviar, però la realitat és que sovint continuen gestionant els diners de la manera més simple i també més arriscada: deixant-ho tot en un únic compte corrent. És aquí on, segons l’experta en finances Elizabeth Wakefield, es comet un dels errors més habituals. La majoria de ciutadans fan servir el mateix compte per cobrar la nòmina, pagar els rebuts, afrontar les despeses del dia a dia i, alhora, intentar guardar alguns diners per al futur. El problema és que aquesta barreja dificulta saber què es pot gastar realment, què s’està reservant i quins recursos hi ha disponibles si apareix una despesa inesperada. Sense aquesta organització, és fàcil acabar gastant-se uns diners que semblaven estalviats i quedar-se sense marge quan arriben vacances, reparacions, factures imprevistes o qualsevol altre contratemps.
Per evitar quedar-nos amb el cul a l’aire davant qualsevol ensurt, Wakefield recomana separar els diners en diferents comptes segons la seva funció. D’una banda, aconsella tenir un compte principal per rebre els ingressos i pagar-hi les despeses habituals. De l’altra, proposa obrir un segon compte, idealment un compte remunerat, que actuï com a coixí de seguretat per a imprevistos, urgències i emergències. A més, suggereix crear un altre espai per a les despeses futures ja previstes, com ara unes vacances, i anar-hi traspassant una quantitat fixa cada mes. Segons l’experta, programar transferències automàtiques és una de les millors maneres d’assegurar l’estalvi, perquè evita descuits i ajuda a mantenir una rutina financera més ordenada i segura.
