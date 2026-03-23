L’experta Laura Lobo alerta dels problemes entre cohereus en una herència: “Cap hereu pot actuar com si el pis fos només seu”
Moltes herències acaben derivant en conflictes, especialment quan hi ha un habitatge heretat pel mig i diversos cohereus amb els mateixos drets sobre l’immoble mentre encara no s’ha fet el repartiment
Les herències conflictives són molt més habituals del que sovint es pensa. Quan una persona mor i deixa un pis, una casa o qualsevol altre immoble a diversos hereus, el més habitual és que s’obri un període d’incertesa en què encara no s’ha adjudicat formalment qui es queda què. És en aquest punt quan poden començar els problemes. Un dels casos més freqüents és que un dels cohereus —és a dir, un dels hereus que comparteixen una mateixa herència— decideixi avançar-se als fets i actuar com si l’habitatge heretat fos exclusivament seu. Això pot traduir-se en gestos molt concrets: canviar el pany, ocupar la casa de manera exclusiva, impedir l’entrada a la resta o prendre decisions sobre l’immoble sense consultar ningú.
Què passa quan un cohereu s’avança a la resta
Legalment, però, la situació és una altra. Mentre no s’hagi fet el repartiment de l'herència, tots els cohereus tenen els mateixos drets sobre el bé. Això vol dir que cap d’ells pot excloure la resta ni apropiar-se de l’ús de l’habitatge pel seu compte. L’immoble forma part del que es coneix com a comunitat hereditària, una situació transitòria en què el patrimoni encara no està dividit, però ja pertany conjuntament als hereus. En la pràctica, aquesta convivència jurídica és sovint una font de tensió, sobretot quan hi ha mala relació familiar, manca de comunicació o interessos econòmics diferents entre les parts.
En aquest context, l’advocada Laura Lobo, especialitzada en herències, posa el focus en un dels conflictes més repetits als despatxos: el d’un germà o familiar que decideix canviar el pany de l’habitatge heretat per fer-ne un ús exclusiu. La seva posició és clara: fins que no s’hagi fet el repartiment, cap cohereu no té dret a actuar com a únic propietari. La recomanació principal de l’experta és no normalitzar aquest tipus de situacions ni deixar passar el temps amb l’esperança que es resolguin soles. Segons adverteix, quan un hereu pren el control material de la casa i la resta no reacciona, el conflicte s’acaba enquistant i es fa molt més difícil de reconduir.
Com es pot aturar el conflicte
A partir d’aquí, el primer camí sempre hauria de ser el de l’acord. Intentar obrir una via de diàleg, deixar constància de la discrepància i buscar una sortida pactada pot evitar mesos o anys de desgast. Però no sempre és possible. Quan un dels cohereus manté el bloqueig, impedeix l’accés a la resta o continua ocupant l’habitatge sense consentiment, la solució sovint passa per la via judicial. És aleshores quan entren en joc diverses accions legals, que dependran de l’estat de l'herència i de si l’immoble ja ha estat o no adjudicat. En alguns casos, es pot reclamar el desnonament de l’hereu que ocupa la finca en exclusiva; en d’altres, es pot demanar una compensació econòmica per l’ús indegut del bé. També es pot acudir a la divisió de la cosa comuna, una fórmula jurídica que permet posar fi a la copropietat quan no hi ha manera d’arribar a una entesa.
Aquest últim mecanisme és especialment important en aquelles herències que queden encallades durant molt de temps. Quan els cohereus no es posen d’acord ni sobre l’ús ni sobre el futur de l’immoble, la copropietat es converteix en una font permanent de conflictes. Ningú no acaba de disposar realment de la casa, però alhora tampoc no es resol la situació. En aquests casos, l’acció judicial serveix precisament per desbloquejar el problema i forçar una sortida. Laura Lobo insisteix que el temps és un element clau: com més aviat s’actuï, abans es podrà protegir el dret dels hereus i evitar que una disputa familiar acabi convertint-se en un litigi llarg, costós i emocionalment esgotador.
El rerefons de tot plegat és que una herència no és només una qüestió patrimonial, sinó també familiar. I quan hi ha un habitatge heretat, les tensions es multipliquen perquè entren en joc records, expectatives, necessitats econòmiques i, de vegades, antigues ferides personals. Per això, el missatge dels especialistes és clar: cap cohereu no pot fer-se seu allò que encara és de tots. I si algú intenta imposar-se per la força dels fets, la resta d’hereus no només poden reaccionar, sinó que convé que ho facin com més aviat millor per defensar els seus drets i evitar que el conflicte es faci encara més gran.
