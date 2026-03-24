Fins a un any més de pensió gràcies a la mili: com reclamar-ho i què canvia
Una gran quantitat de sentències recents avalen que el temps del servei militar obligatori es tingui en compte per calcular la jubilació
Alejandro Navarro
Molts jubilats estan rebent bones notícies sobre la seva pensió, ja que aquells que van fer el servei militar obligatori, conegut com la mili, podran augmentar la seva jubilació. El punt clau és la prestació social substitutòria, que durant molts anys no es tenia en compte, però que ara pot suposar un gran benefici per a alguns pensionistes.
Fins a un any de cotització pel servei militar obligatori
Alguns advocats i associacions ja avisen que, sempre que es compleixin certes condicions, aquest temps podrà comptar com a cotitzat. Per això, alguns jubilats podran sol·licitar una revisió de la seva pensió i fins i tot cobrar quantitats que no van rebre en el seu moment.
Segons confirmen els tribunals, els jubilats poden sumar fins a un any a la seva pensió, corresponent al servei militar obligatori o a la prestació substitutòria. Aquest període no s’afegeix de manera automàtica, tot i que pot ser fonamental en alguns casos.
D’aquesta manera, pot ser molt útil per complir el mínim d’anys cotitzats per accedir a la pensió. A més, pot acabar de completar llacunes de cotització o millorar el percentatge aplicat sobre la base reguladora. El resultat pot ser una pensió més alta, ja que, tot i ser només un any, la diferència pot ser molt significativa.
L’oportunitat de revisar la pensió
Però, per què se’n parla ara? El motiu és que una gran quantitat de sentències recents consideren que la mili s’ha de tenir en compte a l’hora de calcular la pensió. Per això, s’ha obert la possibilitat de revisar certs casos on no es va poder incloure aquesta prestació substitutòria.
De fet, hi ha jubilats que no eren conscients que podien sol·licitar aquesta revisió, de manera que haurien estat rebent durant anys menys diners dels que els corresponien. El resultat pot ser molt positiu, ja que no només es podria augmentar la pensió, sinó també recuperar els imports corresponents a anys anteriors.
En general, la justícia recorda que aquells que van fer la mili i estan jubilats tenen la possibilitat de revisar la seva pensió i fins i tot beneficiar-se de millores econòmiques importants. En aquest cas, un simple gest pot generar efectes molt positius en l’economia del pensionista.
