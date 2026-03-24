Paloma Martín sacseja el debat sobre les pensions: “Si cobreu una pensió i no la necessiteu, renuncieu-hi”

La portaveu de Lideremos defensa que “això no va d’avis contra nets, va de passat contra futur

Paloma Martín, portaveu de Liderem / LaSexta

Abril Benítez

Paloma Martín és la portaveu nacional de Lideremos, una plataforma juvenil que es presenta com una llançadora de talent i lideratge jove i que, segons la seva pròpia organització, té estructura arreu de l’Estat; diversos mitjans la descriuen com un lobby juvenil amb voluntat d’influir en el debat públic sobre habitatge, ocupació i salut mental. Sense ocupar un càrrec institucional, s’ha anat fent un lloc com una de les cares visibles del malestar d’una part de la joventut davant la precarietat i les dificultats per emancipar-se. En una de les seves intervencions a laSexta Xplica va aprofitar per dir tot el que pensava sobre les pensions.

En aquella intervenció, Martín va carregar contra el relat que, a parer seu, responsabilitza els joves d’uns desequilibris que són estructurals. Va denunciar que “hi ha una cosa que em preocupa més que la bretxa generacional i és que els joves, a sobre, hàgim de sentir-nos culpables”, i va vincular aquesta frustració amb uns sous estancats, la dificultat d’accedir a un habitatge i la sensació que l’ascensor social s’ha espatllat. En aquest context, va llançar el missatge més polèmic de la nit: “Si cobreu una pensió contributiva o de viduïtat i no la necessiteu perquè teniu patrimoni, renuncieu-hi”. També va rematar el seu argument amb una crida a un nou acord entre generacions: “O comencem a mirar per tothom o les coses no funcionaran” i “això no va d’avis contra nets, va de passat contra futur. El pacte social està trencat i cal crear-ne un de nou i necessitem la vostra ajuda”.

