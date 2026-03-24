Paloma Martín sacseja el debat sobre les pensions: “Si cobreu una pensió i no la necessiteu, renuncieu-hi”
La portaveu de Lideremos defensa que “això no va d’avis contra nets, va de passat contra futur”
Paloma Martín és la portaveu nacional de Lideremos, una plataforma juvenil que es presenta com una llançadora de talent i lideratge jove i que, segons la seva pròpia organització, té estructura arreu de l’Estat; diversos mitjans la descriuen com un lobby juvenil amb voluntat d’influir en el debat públic sobre habitatge, ocupació i salut mental. Sense ocupar un càrrec institucional, s’ha anat fent un lloc com una de les cares visibles del malestar d’una part de la joventut davant la precarietat i les dificultats per emancipar-se. En una de les seves intervencions a laSexta Xplica va aprofitar per dir tot el que pensava sobre les pensions.
En aquella intervenció, Martín va carregar contra el relat que, a parer seu, responsabilitza els joves d’uns desequilibris que són estructurals. Va denunciar que “hi ha una cosa que em preocupa més que la bretxa generacional i és que els joves, a sobre, hàgim de sentir-nos culpables”, i va vincular aquesta frustració amb uns sous estancats, la dificultat d’accedir a un habitatge i la sensació que l’ascensor social s’ha espatllat. En aquest context, va llançar el missatge més polèmic de la nit: “Si cobreu una pensió contributiva o de viduïtat i no la necessiteu perquè teniu patrimoni, renuncieu-hi”. També va rematar el seu argument amb una crida a un nou acord entre generacions: “O comencem a mirar per tothom o les coses no funcionaran” i “això no va d’avis contra nets, va de passat contra futur. El pacte social està trencat i cal crear-ne un de nou i necessitem la vostra ajuda”.
- Desnonada sense resistència la primera de les 15 famílies del bloc de Sant Vicenç de Castellet
- «Catalunya ha defenestrat Pujol d’una manera implacable; jo no he vist càstigs així a Espanya»
- Perd el control del cotxe i s'endú per davant un senyal de trànsit a la Pujada Roja de Manresa
- El servei de Renfe amb autocars col·lapsa la plaça de l'estació de Puigcerdà
- Descomptes al tren i al metro en ple caos de Rodalies: fins quan duraran i qui se’n beneficia
- Els experts recomanen tenir aquesta quantitat de diners en efectiu a casa 'per a les emergències
- El menor ingressat a l’UCI a Manresa per tètanus fa gairebé un mes que està hospitalitzat
- Els Bombers rescaten quatre menors atrapats a l'antic Hospital d'Esparreguera per un col·lapse parcial de l'estructura