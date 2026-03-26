David Jiménez alerta les parelles de fet: sense testament, la parella pot quedar-se sense res
L’advocat i economista adverteix que no formalitzar la relació ni planificar l’herència pot disparar impostos, generar conflictes familiars i deixar el supervivent sense drets reals
Les parelles que comparteixen vida, habitatge i projectes sovint donen per fet que, si un dels dos mor, l’altre quedarà protegit. Però no sempre és així. En el dret comú espanyol, si no hi ha matrimoni ni testament, la parella supervivent pot quedar en una situació de desemparament legal, fins i tot després d’anys de convivència. Per això, el més aconsellable és formalitzar la relació quan sigui possible i, sobretot, deixar per escrit la voluntat successòria amb un testament fet amb garanties.
Aquest és el missatge central que defensa David Jiménez, advocat i economista, que insisteix que la planificació successòria no és només una qüestió patrimonial, sinó una eina per protegir la parella i evitar problemes futurs. Segons explica, confiar que la llei ja resoldrà la situació pot sortir molt car: des de pagar més impostos fins a perdre drets sobre l’habitatge o heretar càrregues desconegudes. En aquest context, recomana comptar amb assessorament especialitzat abans que arribi el conflicte.
Sense testament, la parella pot no tenir cap dret
La idea més contundent que exposa l’expert és clara: si una persona mor sense testament i no està casada, la seva parella no té, en general, cap dret successori en el dret comú espanyol. Això vol dir que la convivència, per si sola, no garanteix protecció jurídica. En aquests casos, l’herència pot anar a parar als familiars del difunt i deixar la parella en una situació molt fràgil.
Aquest buit legal es fa especialment visible en les parelles de fet que no han ordenat la successió. Encara que hi hagi un vincle afectiu consolidat, si no hi ha papers ni previsió, la persona supervivent pot quedar fora del repartiment. Per això, Jiménez sosté que el més prudent és no deixar aquesta qüestió a l’atzar i fer un testament que reflecteixi la voluntat real de la parella.
El risc de compartir casa amb sogres o cunyats
Un dels casos més delicats afecta l’habitatge compartit. Si una parella compra una casa al 50% i un dels dos mor sense fills i sense testament, la part del difunt pot passar als seus pares. Això obliga la parella supervivent a compartir la propietat amb els sogres o, si aquests ja no hi són, amb altres hereus familiars com ara els cunyats.
Aquest escenari pot convertir una llar compartida en una font de conflicte. Allò que semblava un projecte de vida en comú acaba sotmès a una situació jurídica incòmoda i potencialment explosiva. Segons l’expert, un testament de cost reduït pot evitar aquest tipus de problema i donar una seguretat molt superior a la que ofereix la inèrcia legal.
Els impostos també canvien segons la situació de la parella
La manca de planificació no només té conseqüències civils, sinó també fiscals. Jiménez explica un cas en què un hereu va haver de pagar un 52% d’impostos sobre una herència d’un milió d’euros per no haver formalitzat la relació. Segons relata, si la parella hagués estat registrada com a parella de fet, la càrrega tributària hauria estat molt inferior en territoris amb bonificacions específiques.
Això evidencia que tenir o no tenir papers pot marcar una diferència enorme. No es tracta només de qui hereta, sinó de quant costa heretar. En aquest sentit, l’expert defensa que regularitzar la situació de la parella i revisar el model successori pot evitar que una herència acabi convertida en una ruïna fiscal.
Heretar o donar en vida: què surt més a compte
Una altra de les qüestions que planteja Jiménez és si convé més heretar o donar en vida. La seva conclusió és que, en molts casos, l’herència és fiscalment més avantatjosa. Quan es dona un immoble en vida, qui el transmet acostuma a haver de tributar pel guany patrimonial a l’IRPF. En canvi, en una herència aquesta càrrega desapareix.
Això permet que el bé arribi a l’hereu actualitzat a valor de mercat sense que el difunt hagi de pagar per aquest increment en la seva última declaració. Per això, en el marc de les parelles que volen protegir-se mútuament, l’expert considera que una bona estratègia successòria acostuma a ser més eficaç que una donació improvisada.
Els avals i els deutes també poden arribar amb l’herència
Un dels advertiments menys coneguts és que no només s’hereten béns: també poden heretar-se càrregues. Jiménez recorda que els avals signats en vida també passen als hereus quan aquests accepten l’herència. Encara que no es tracti d’un deute directe ja executat, aquest compromís pot pesar sobre la situació financera de la persona que hereta.
L’impacte és important perquè aquests avals poden aparèixer en els informes de risc bancari, com la CIRBE, i limitar la capacitat futura per demanar crèdits o finançament. En una parella, això pot alterar completament l’estabilitat econòmica del supervivent. Per això, abans d’acceptar una herència, és clau saber no només què s’hi rep, sinó també quines obligacions amagades pot comportar.
Els drets del supervivent no s’han de donar per fets
En el debat sobre els drets dels vidus o de la parella supervivent, Jiménez insisteix que la protecció no és automàtica fora del matrimoni o sense una planificació clara. Moltes persones confonen convivència amb cobertura legal, però la realitat és que la llei pot deixar en segon terme qui ha compartit la vida amb el difunt si no hi ha instruments jurídics que l’emparin.
Per això, l’aconsellable és actuar abans: testament, revisió patrimonial i assessorament adaptat al tipus de relació. La previsió és especialment important en parelles sense fills, amb habitatge en comú o amb patrimoni compartit, que són els casos en què el supervivent pot quedar més exposat.
Revisar el testament i buscar assessorament
Jiménez defensa que el testament no s’ha de veure com un document que es fa una vegada i s’oblida. Les circumstàncies personals canvien: hi ha naixements, separacions, noves unions o canvis patrimonials. Per això proposa fer una mena d’auditoria personal cada dos anys, per comprovar que el document continua ajustat a la realitat.
També subratlla la importància de recórrer a un advocat especialista, especialment quan hi ha riscos de conflicte o un patrimoni complex. A diferència del notari, que manté una posició imparcial, l’advocat pot defensar els interessos concrets del client i anticipar problemes. La conclusió de l’expert és clara: la planificació successòria no és cosa de rics, sinó una forma bàsica de protegir la família i evitar disputes, impostos excessius i situacions de desemparament.
- Tres dies de gangues en marques: així és el macro outlet que s’instal·larà a menys d'una hora de Manresa
- Preocupació a l'institut de Santpedor on estudia el jove malalt de tètanus
- L'Abadia de Montserrat podria tenir en breu càmeres amb sistema de lectura de matrícules dels Mossos
- Arnau París, encisat amb aquest restaurant de Rajadell: 'És un dels temples de l'esmorzar de forquilla a Catalunya
- El nom de nena de tres lletres que triomfa a Catalunya i que continua entre els preferits
- Julia Otero explica la seva rutina després del càncer: 'Em llevo a les 5 del matí i cada dia camino 8 quilòmetres
- Kilian Jornet reapareix amb un entrenament salvatge a Mallorca
- Dos cosins al capdavant del gimnàs 24 hores que triomfa a Santpedor