Mercat laboral
Aquesta és una de les feines més afetcades per la IA i té a veure amb la informàtica: les vacants júnior cauen un 42%
Un informe d’Infojobs confirma les dificultats per accedir a la primera feina
Gabriel Ubieto
La intel·ligència artificial (IA) ja està complicant l’accés a una primera ocupació entre les professions més tecnològiques. Part de les tasques més bàsiques, repetitives i que requereixen menys habilitat les estan substituint algunes empreses per un xatbot o un algoritme, que no cobra, no agafa vacances ni es posa malalt. Aquest efecte desplaçament està contribuint, entre altres factors, al fet que en portals d’ocupació estigui disminuint el nombre d’ofertes laborals que no requereixen experiència entre programadors o personal d’informació i telecomunicacions. A Infojobs, segons les dades presentades aquest dimecres, aquest tipus de vacants publicades ha caigut un 42% durant l’últim any.
"És un fenomen incipient i que cohabita amb altres causes. Però en un entorn d’incertesa i a l’espera de l’ajustament entre expectatives del que pot arribar a generar la IA i la realitat, els joves són aquest dany col·lateral", ha explicat la portaveu d’Infojobs, Mónica Pérez. No són els únics que han assenyalat en aquesta direcció. A finals del 2025, la Cambra de Comerç i la Diputació de Barcelona van presentar un estudi que quantificava en uns 3.000 els llocs de treball que s’havien perdut al sector de les oficines i despatxos durant l’últim any i mig a causa, entre d’altres, aquest efecte substitució de la IA.
Des d’Infojobs el veuen com una tendència a l’alça, que no està tenint, de moment, un impacte transversal, si bé sí que es nota cada vegada en més ofertes de feina. Per exemple, han detectat que entre els professionals del màrqueting no està reduint el nombre de vacants, però sí que provoca que les empreses que els volen contractar demandin competències per saber manejar la IA.
No obstant, la professora d’Esade, Anna Ginès, ha manifestat les seves reticències sobre el potencial substitutori d’aquestes noves tecnologies i ha advertit les companyies de les conseqüències de només mirar a l’estalvi immediat que els suposarà no contractar un júnior i recórrer a algoritme. "Són els sèniors del futur. Arribarà un moment en què les companyies veuran que no poden estalviar-se als júniors. S’ha de recordar que la diversitat generacional enriqueix els equips i fa les empreses més àgils i productives", ha explicat.
56 candidats per vacant
Infojobs és una de les principals vies d’accés a una ocupació a Espanya. Durant el 2025, la plataforma va registrar un total de 2,4 milions de vacants registrades, un 1% més que l’any passat, 4,2 milions de candidats apuntats a almenys una oferta, 5% més que l’últim any, i unes 60.000 empreses participants. A la plataforma cohabiten diferents perfils. Alguns que apliquen tàctiques pròpies de la pesca d’arrossegament i que s’apunten a múltiples ofertes, per més que en moltes tinguin escasses opcions; davant un altre perfil més afinat i que on postula té alts percentatges d’encaixar. El primer perfil condiciona bastant l’estadística oferta per Infojobs al seu informe, ja que la mitjana d’inscrits mitjana per vacant va ascendir a 56 candidats per ocupació.
