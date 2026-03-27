La notària Maria Cristina Clemente alerta: compte amb els préstecs familiars mal justificats

El Tribunal Suprem reforça el control d’Hisenda sobre aquestes operacions

Maria Cristina Clemente ens explica què hem de fer ara

Abril Benítez

Durant anys, moltes famílies van recórrer a una fórmula aparentment senzilla per deixar diners a un fill, un germà o qualsevol altre parent sense aixecar sospites: fer l’entrega i, més endavant, signar un contracte privat de préstec per justificar l’operació davant d’Hisenda. Era una pràctica habitual, sobretot quan es volia donar cobertura legal a moviments de diners fets sense gaire formalitat i, en alguns casos, fins i tot en efectiu. Però aquest escenari ha canviat. La notària Maria Cristina Clemente Buendía adverteix que una sentència recent del Tribunal Suprem ha endurit els criteris i dona més eines a l’Administració per revisar aquestes operacions. El préstec entre familiars continua sent legal, però ja no es pot fer de qualsevol manera ni improvisar-lo quan arriben les preguntes del fisc.

Segons explica la notària, el Tribunal Suprem no invalida aquests préstecs, però sí que fixa un nivell d’exigència molt més alt. A partir d’ara, no n’hi ha prou amb presentar un document privat signat a posteriori, sinó que cal acreditar qui entrega els diners, quin és l’origen d’aquests fons i quin mitjà de pagament s’ha utilitzat. Això obliga a deixar una traçabilitat bancària clara, allunyada dels ingressos en metàl·lic o dels moviments sense rastre. El canvi respon, precisament, a la voluntat d’Hisenda de frenar possibles fraus i de detectar si darrere d’un suposat préstec hi ha en realitat una donació encoberta o un guany patrimonial no justificat. Si no es compleixen aquests requisits, el risc és alt: regularitzacions, sancions i fins i tot inspeccions. El missatge de Maria Cristina Clemente és clar: si es vol fer un préstec familiar, s’ha de formalitzar bé des del primer moment, amb documents, transferències i proves suficients, perquè quan Hisenda demana explicacions, sovint ja és massa tard.

La notària Maria Cristina Clemente alerta: compte amb els préstecs familiars mal justificats

El Govern reduirà la jornada de 250.000 funcionaris a 35 hores setmanals a mitjan abril

El Baxi Manresa vol espantar 'meigas' dissabte a la pista del Breogán en un partit frontissa

Contacte a Manresa de Bacardit amb el Secretari del àrea de Política Municipal del PSC

Deixen en llibertat amb càrrecs un segon guàrdia civil detingut per la mort d'un veí d'Oliana el 2022

Tres evacuats per l'incendi en una granja a la Seu d'Urgell

El Govern presenta a Puigcerdà un pla per reforçar el català des dels municipis

