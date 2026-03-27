La notària Maria Cristina Clemente alerta: compte amb els préstecs familiars mal justificats
El Tribunal Suprem reforça el control d’Hisenda sobre aquestes operacions
Durant anys, moltes famílies van recórrer a una fórmula aparentment senzilla per deixar diners a un fill, un germà o qualsevol altre parent sense aixecar sospites: fer l’entrega i, més endavant, signar un contracte privat de préstec per justificar l’operació davant d’Hisenda. Era una pràctica habitual, sobretot quan es volia donar cobertura legal a moviments de diners fets sense gaire formalitat i, en alguns casos, fins i tot en efectiu. Però aquest escenari ha canviat. La notària Maria Cristina Clemente Buendía adverteix que una sentència recent del Tribunal Suprem ha endurit els criteris i dona més eines a l’Administració per revisar aquestes operacions. El préstec entre familiars continua sent legal, però ja no es pot fer de qualsevol manera ni improvisar-lo quan arriben les preguntes del fisc.
Segons explica la notària, el Tribunal Suprem no invalida aquests préstecs, però sí que fixa un nivell d’exigència molt més alt. A partir d’ara, no n’hi ha prou amb presentar un document privat signat a posteriori, sinó que cal acreditar qui entrega els diners, quin és l’origen d’aquests fons i quin mitjà de pagament s’ha utilitzat. Això obliga a deixar una traçabilitat bancària clara, allunyada dels ingressos en metàl·lic o dels moviments sense rastre. El canvi respon, precisament, a la voluntat d’Hisenda de frenar possibles fraus i de detectar si darrere d’un suposat préstec hi ha en realitat una donació encoberta o un guany patrimonial no justificat. Si no es compleixen aquests requisits, el risc és alt: regularitzacions, sancions i fins i tot inspeccions. El missatge de Maria Cristina Clemente és clar: si es vol fer un préstec familiar, s’ha de formalitzar bé des del primer moment, amb documents, transferències i proves suficients, perquè quan Hisenda demana explicacions, sovint ja és massa tard.
