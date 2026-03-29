Li volien retenir 1.300 euros de la fiança: el cas que encén l’alarma entre els llogaters
Els arrendataris tenen dret a recuperar la fiança en un màxim d’un mes i a exigir justificants si el propietari hi aplica descomptes
La protagonista és Carla Gómez, una noia que ha denunciat a TikTok que les seves arrendadores s’han quedat amb 1.300 euros d’una fiança de 1.600 sense acreditar correctament les despeses. Segons explica al vídeo, els propietaris li han carregat 550 euros de pintura, 70 euros de bombetes i fins i tot el cost d’un sofà nou, però sense presentar-li factures ni pressupostos, només alguns tiquets. El cas s’ha fet viral i ha reobert el debat sobre els abusos que pateixen molts llogaters quan deixen un pis.
Què diu la llei sobre la fiança
La Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) estableix que el propietari ha de retornar la fiança en un termini màxim d’un mes des del lliurament de les claus. Si no ho fa dins d’aquest període, la quantitat pendent comença a generar interessos legals a favor de l’inquilí, encara que no hi hagi hagut cap conflicte previ ni desperfectes. A més, la llei deixa clar que el propietari ha d’assumir les reparacions necessàries per mantenir l’habitatge en condicions d’habitabilitat, sempre que els danys no siguin responsabilitat de l’arrendatari. En canvi, les petites reparacions derivades del desgast ordinari sí que corresponen al llogater.
Quina via ha triat la noia
Davant d’aquesta situació, Carla ha optat per presentar una demanda de judici verbal per reclamar els diners. Com que la quantitat és inferior a 2.000 euros, no necessita ni advocat ni procurador. El seu cas s’ha convertit en un exemple clar de fins a quin punt és important conèixer els drets dels arrendataris i exigir sempre proves quan el propietari vol retenir part de la fiança.
