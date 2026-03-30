Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Consulta central reversibleTravessa al PirineuPirelliAlerta per ventLa Volta a BergaNoelia CastilloBaxi Manresa
instagramlinkedin

La Renda torna a posar nerviosos milers d’autònoms: Hisenda vigila cada despesa i un error et pot sortir car

La campanya de la Renda 2025 arrenca el 8 d’abril de 2026 i acaba el 30 de juny

Les despeses dels autònoms a la Renda

Abril Benítez

La declaració es pot presentar per internet des del primer dia de campanya; la confecció per telèfon estarà disponible del 6 de maig al 30 de juny amb cita prèvia des del 29 d’abril, i l’atenció presencial a les oficines es farà de l’1 de juny al 30 de juny amb cita des del 29 de maig. A més, si la declaració surt a ingressar i es vol domiciliar el pagament, el termini general acaba el 25 de juny. Entre dades fiscals, sistemes d’identificació, cites prèvies i comprovacions d’última hora, no és estrany que la Renda acabi sent un dels grans mals de cap de cada primavera.

Per presentar-la, l’Agència Tributària permet utilitzar el servei de tramitació de l’esborrany i declaració —amb Renda WEB i Renda DIRECTA—, l’app de l’AEAT i els canals d’assistència telefònica. L’accés es pot fer amb certificat electrònic, Cl@ve Mòbil, número de referència o DNI electrònic.

Autònoms, IRPF i les tres regles que marca Hisenda

En el cas dels autònoms, la pressió és més gran perquè tributen pels rendiments de la seva activitat dins l’IRPF i han de controlar molt millor què ingressen, què gasten i què poden deduir. Hisenda és clara: perquè una despesa sigui fiscalment deduïble en estimació directa ha de complir tres requisits alhora. Primer, ha d’estar vinculada a l’activitat econòmica i tenir correlació amb els ingressos; segon, ha d’estar convenientment justificada, de manera prioritària amb factura; i tercer, ha d’estar registrada a la comptabilitat o als llibres registre obligatoris. Si falla una sola d’aquestes tres potes, la deducció pot caure.

Notícies relacionades

Això és precisament el que explica el control actual d’Hisenda: no n’hi ha prou amb dir que una despesa “sembla professional”. L’Agència pot qüestionar la realitat de l’operació fins i tot si hi ha factura, i aleshores és el contribuent qui ha d’aportar proves addicionals. A més, la mateixa AEAT recorda que els autònoms han de portar llibres d’ingressos i despeses, i l’ordre de la campanya 2025 manté la possibilitat de traslladar a la declaració els imports agregats dels llibres registre de l’IRPF, sempre que se n’autoritzi la conservació i el format sigui el publicat per l’Agència. En resum: per als autònoms, deduir-se despeses continua sent possible, però cada cop més lligat a factura, traçabilitat i registre formal.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
