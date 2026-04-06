Hisenda ho confirma: tornarà gairebé 600 euros a la Renda 2026 als contribuents que compleixin aquest requisit
Patricia Páramo
La campanya de la declaració de la Renda és un dels moments clau del calendari fiscal per a milions de contribuents a Espanya. Cada any, entre la primavera i els inicis de l’estiu, els ciutadans han de retre comptes amb Hisenda, revisant els seus ingressos, deduccions i possibles devolucions. Per a molts, aquest procés suposa l’oportunitat de recuperar part del que han pagat durant l’exercici anterior.
Calendari de la Renda
El 2026, la campanya corresponent a l’exercici fiscal del 2025 tornarà a concentrar gran part de l’atenció dels treballadors, especialment en un context marcat per canvis normatius i noves mesures fiscals. L’Agència Tributària ja ha avançat que es mantindrà el calendari habitual, amb l’inici de la presentació previsiblement el 8 d’abril i la seva finalització el 30 de juny.
Més enllà de les dates, allò que realment interessa als contribuents és el resultat de la seva declaració: si hauran de pagar o si, per contra, rebran una devolució. En aquest sentit, les últimes modificacions fiscals aprovades pel Govern obren la porta al fet que determinats col·lectius, especialment els de rendes més baixes, puguin beneficiar-se d’importants devolucions en la pròxima campanya.
En concret, una mesura acabada d'aprovar pel Consell de Ministres introdueix una rebaixa fiscal adreçada a treballadors amb ingressos reduïts. Aquesta modificació té com a objectiu principal mantenir fora de l’IRPF els qui perceben el Salari Mínim Interprofessional, que aquest any se situa en 17.094 euros anuals.
590 euros de devolució
Gràcies a aquest canvi, els contribuents que compleixin aquest requisit podran accedir a una devolució que pot arribar gairebé als 600 euros, concretament fins a 590 euros. La clau és en el nivell d’ingressos: els qui percebin exactament el salari mínim anual podran beneficiar-se de la deducció íntegra, cosa que es traduirà en aquesta devolució màxima en la seva declaració de la Renda del 2026.
Tanmateix, aquest avantatge fiscal no és igual per a tots els contribuents dins d’aquest tram. A mesura que els ingressos superen el llindar del salari mínim, la deducció es redueix de manera progressiva. En termes pràctics, per cada euro addicional que es guanyi per sobre d’aquesta quantitat, la deducció disminueix en 20 cèntims, cosa que implica que la devolució final serà menor com més alt sigui el salari dins d’aquest rang.
Límits
A més, hi ha límits clars per poder accedir a aquest benefici, segons informa l’Agència Tributària a la seva pàgina web. La deducció s’aplica únicament fins a un nivell màxim d’ingressos de 20.048,45 euros anuals. Així mateix, s’exigeix que el contribuent no disposi d’altres rendes addicionals que superin els 6.500 euros. Aquestes condicions busquen focalitzar la mesura en els treballadors amb menys capacitat econòmica, reforçant-ne la protecció fiscal.
- Quatre grups de turistes de Montserrat parlen: 'El santuari del Chochis és com Montserrat
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
- La mina de Baga d'un mineral que bloqueja la radiació nuclear tindrà usos pedagògics
- Marc Aloy, Alcalde de Manresa: 'No és culpa dels migrants que els serveis estiguin tensionats
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
- La Cerdanya en mode Setmana Santa: una població que passa de 19.000 a 125.000 persones
- «La majoria dels grans pilots que jo he pogut tractar són molt bona gent»
- "Els comunicadors en ciència no hem d’espantar, però pinta malament"