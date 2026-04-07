El permís laboral de 5 dies que tenen tots els treballadors el 2026 i que molts no estan fent servir
La llei reconeix un permís retribuït que molts empleats encara no saben com utilitzar correctament
Patricia Páramo
La campanya de la renda, les vacances o les baixes mèdiques solen ocupar bona part dels dubtes laborals dels treballadors, però no són els únics drets que convé tenir clars. En el dia a dia hi ha permisos retribuïts que continuen sent grans desconeguts, encara que estiguin reconeguts expressament a la llei. Moltes persones no saben que existeixen, altres creuen que només s’apliquen en casos molt concrets i no falten els qui renuncien a demanar-los per por d’una negativa de l’empresa o per simple desinformació. I això fa que, en moments especialment delicats, molts treballadors acabin perdent un dret que ja tenen reconegut.
La confusió és encara més gran quan la necessitat apareix de manera imprevista. Una hospitalització urgent, una operació sense ingrés o una malaltia greu d’un familiar solen arribar en situacions d’estrès, quan l’últim que ve de gust és posar-se a discutir amb recursos humans o a revisar l’Estatut dels Treballadors. Tot i això, conèixer per endavant què diu la norma pot marcar una gran diferència.
Hospitalització d’un familiar
Aquest dret concret apareix a l’article 37.3.b) de l’Estatut dels Treballadors i continua plenament vigent el 2026. La llei reconeix cinc dies de permís retribuït per accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs domiciliari del cònjuge, la parella de fet o familiars de fins a segon grau per consanguinitat o afinitat, inclòs el familiar consanguini de la parella de fet. A més, la reforma de 2023 va ampliar el dret a qualsevol altra persona que convisqui amb el treballador al mateix domicili i necessiti la seva cura efectiva.
Un dels dubtes més repetits té a veure amb com es compten aquests cinc dies. El Tribunal Suprem va ratificar el 2025 que els permisos retribuïts es gaudeixen en dies laborables, perquè només tenen sentit si permeten absentar-se de la feina, i el febrer de 2026 va confirmar, a més, que aquest permís de cinc dies es pot gaudir de manera flexible i no en dies naturals amb inici obligatori des del fet causant.
Sempre que ho necessitis
L’article 37.3.b) no fixa cap límit anual exprés, sinó que vincula el dret a cada fet causant: una hospitalització, una malaltia greu, un accident greu o una intervenció quirúrgica amb repòs domiciliari. Per això, si un treballador necessita demanar-lo al febrer per l’hospitalització d’un fill i el torna a necessitar al novembre per una altra situació diferent que afecti un altre familiar o convivent, la llei no impedeix sol·licitar-lo de nou.
Moltes empreses continuen actuant com si aquest permís només existís per a pares, mares, fills o germans, però la redacció actual de l’Estatut és més àmplia. Inclou el cònjuge, la parella de fet, familiars fins a segon grau i també altres persones convivents del mateix domicili. A més, el Tribunal Suprem va declarar nul·la el 2025 la pràctica empresarial d’exigir, quan el subjecte causant era un familiar, requisits addicionals com acreditar convivència amb aquest familiar o demostrar la condició de cuidador efectiu més enllà de justificar el fet causant i el parentiu.
A la pràctica, aquest permís pot resultar decisiu i, així i tot, continua sent un dels més desaprofitats del mercat laboral. Si l’empresa intenta negar-lo o reduir-lo, convé demanar sempre la resposta per escrit i conservar la documentació mèdica o justificativa.
