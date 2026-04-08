El truc del pollastre sencer i altres consells per comprar a la carnisseria si et fa vergonya: “És molt més barat que les safates”
“La clau és confiar i saber comunicar què vols cuinar, no pas conèixer tots els talls”, explica el periodista gastronòmic Alfonso C. Suárez
Regió7
La quantitat de productes que hi ha en una carnisseria i la por de fer el ridícul davant del professional fan que la majoria de la població recorri al supermercat, l’opció més pràctica. Però és un error: el producte d’aquests comerços de proximitat sol ser molt millor i el carnisser de barri pot convertir-se en un dels millors aliats a la cuina.
Apostar per la carnisseria de barri és també una qüestió de qualitat i d’un model de consum més ètic. Darrere el taulell hi acostuma a haver producte més ben seleccionat, més fresc i amb més traçabilitat que el de moltes grans superfícies. També cal destacar el factor personal —i, a llarg termini, el de la confiança: algú que et recomana, t’assessora i adapta el producte al que necessites. Com explica Alfonso C. Suárez, “la clau és confiar i saber comunicar què vols cuinar, no pas conèixer tots els talls”.
“Tu saps quant es menja a casa teva”
Aquest expert reconeix que és molt més útil pensar en racions que no pas en grams. Calcular “300 grams de llom” no sempre és intuïtiu, mentre que demanar “quatre filets prims” o “dos contracuixes” és molt més pràctic. “Tu saps quant es menja a casa teva i el carnisser sap quin gruix necessita cada peça per quedar perfecta”, explica el periodista.
També convé parlar en termes de receptes. No cal que coneguis talls com la babilla o la tapilla de vedella. N’hi ha prou amb dir: “vull fer un guisat per a tres persones” o “busco alguna cosa sucosa per a la planxa”. Un altre gran avantatge respecte del supermercat és que pots aprofitar la preparació sense cost addicional. “Vols la carn a tires per a un wok? Picada fina? Sense gens de greix? Demana-ho. Te’n vas a casa amb la ‘mise en place’ feta”, detalla.
L’“or líquid”
A més, comprar un pollastre sencer “és molt més barat que comprar les safates per separat. Demana que te’l despessin: pits filetejats, cuixes per rostir, ales…”, afegeix el periodista gastronòmic.
I hi ha un detall que molts passen per alt: els ossos i les carcasses, allò que l’expert defineix com “or líquid”. “Demana sempre que et guardin els ossos i les carcasses. Són la base gratuïta per als millors brous i guisats que faràs mai”. La propera vegada que entris en una carnisseria, recorda que no necessites saber-ne més que el carnisser. Només cal tenir clar què et ve de gust cuinar.
