Compte compartit i mort d’un titular: el detall que pot deixar els estalvis bloquejats d’un dia per l’altre
El Banc d’Espanya aclareix què passa amb un compte conjunt si mor un dels titulars: què pot fer el supervivent, quin paper tenen els hereus i quins rebuts es poden continuar pagant
Els comptes compartits s’han convertit en una eina habitual entre parelles i famílies perquè simplifiquen molt la gestió del dia a dia. Permeten reunir en un sol compte els ingressos, el pagament de l’habitatge, els subministraments, les compres habituals i altres despeses comunes, cosa que evita haver d’anar fent transferències constants entre comptes personals. Aquesta fórmula aporta comoditat, més control de l’economia domèstica i una operativa més àgil per afrontar les despeses recurrents de la llar. Però aquesta aparent senzillesa es complica quan un dels titulars mor: allò que servia per gestionar la rutina també concentra els estalvis i, per tant, pot obrir un conflicte immediat sobre qui pot tocar aquests diners.
Què passa amb el compte si mor un dels titulars
Segons el Banc d’Espanya, si es tracta d’un compte conjunt, el titular supervivent no pot disposar lliurement dels diners només pel fet de continuar viu. Per accedir als fons cal el consentiment exprés de tots els hereus del titular difunt. Això vol dir que, si no hi ha acord, els diners queden bloquejats i el supervivent no els pot retirar ni utilitzar amb normalitat. La situació és diferent en un compte indistint, on sí que es pot continuar disposant dels diners després de la mort d’un dels titulars. La clau és, doncs, saber quin tipus de compte es té contractat, perquè les conseqüències pràctiques canvien del tot.
Hereus, rebuts i diners bloquejats
La intervenció dels hereus és decisiva. Si no autoritzen l’ús dels diners, el titular que queda veu limitada l’accés al compte, encara que hi hagi aportat diners o l’hagi fet servir cada dia per a les despeses de la casa. Ara bé, hi ha una excepció: es poden continuar carregant els rebuts de subministraments que ja estiguessin ordenats prèviament, sempre que no hi hagi una oposició formal. És a dir, alguns pagaments essencials de la llar poden continuar passant, però fora d’això el marge d’actuació és molt reduït. Per això, abans d’obrir un compte compartit, convé saber si és conjunt o indistint, perquè aquesta diferència pot ser determinant quan arriba una situació tan delicada com la mort d’un dels titulars.
