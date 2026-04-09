Testaments
Rècord de testaments a Espanya: se'n van autoritzar 741.831 el 2024, amb Catalunya al capdavant del rànquing
Galícia destaca en proporció, amb 195 testaments per cada 100.000 habitants, mentre que el testament obert davant notari es converteix en l'opció més atractiva per als usuaris
Alejandro Navarro
A mesura que passen els anys, s'ha convertit en una pràctica habitual deixar per escrit algun tipus de document oficial o testament, amb l'objectiu de repartir els fons econòmics entre successors, generalment els fills o el cònjuge. Segons dades oficials del Consell General del Notariat, a Espanya es van autoritzar un total de 741.831 testaments l'any 2024, convertint-se en el període amb una xifra més alta.
De fet, la quantitat de documents d'aquest tipus no ha fet més que augmentar, mostrant una tendència a l'alça. Entre aquests, el cas més significatiu és el de Catalunya, una comunitat autònoma que se situa al capdavant, amb uns 140.000 testaments aproximadament. Aquest fet s'hauria degut a diferents factors com la tradició jurídica, una major capacitat de decisió sobre les herències, i fins i tot una cultura social on és habitual llegar els béns.
Les comunitats autònomes amb més nombre de testaments
Si analitzem les xifres publicades per comunitat autònoma el 2024, podem observar una tendència cridanera: Catalunya es manté en primera posició (139.891), seguida d'Andalusia (129.343), Madrid (91.937) i la Comunitat Valenciana (87.393).
D'altra banda, si ens fixem en xifres en proporció amb la població, aleshores la cosa canvia. En aquest cas, Galícia lidera el rànquing amb 52.667 testaments signats, presentant un total de 195 testaments per cada 100.000 habitants.
Tanmateix, experts com Jaume Tarabal, professor de dret civil a la Universitat de Barcelona, assenyalen la peculiaritat de les xifres a Catalunya. En aquest cas, més enllà del volum de població, "sí que sembla que hi ha una tendència creixent en l'atorgament de testaments a Catalunya".
Una tradició centenària a Catalunya
Actualment, a Catalunya hi ha una tradició consolidada de redactar testament, que s'ha anat mantenint per la repetició, motivada sobretot per la societat. En aquest cas, el territori ja comptava amb una legislació per al llegat de béns des de fa diversos segles. A tot això, hi podem sumar la facilitat actual per controlar l'herència a Catalunya.
Meritxell Gabarró, advocada especialitzada en herències, ens esmenta que, a diferència de la resta d'Espanya on la llei sol reservar dos terços del patrimoni per a fills i descendents, a Catalunya aquesta proporció es redueix a una quarta part del total.
Per a ella, el context català afavoreix una planificació més flexible, a més de reforçar la utilitat pràctica del testament. D'aquesta manera, el testament es convertiria en una eina molt efectiva per distribuir el patrimoni de la manera desitjada.
La importància del testament davant de notari
A més, un punt clau per a molts experts és el paper del notari com a mediador en els testaments, sobretot per la seguretat jurídica que sol aportar. De fet, com que es tracta d'assumptes tan complexos i delicats, el més recomanable sol ser recórrer a professionals experimentats.
La varietat que més sol trobar-se és la del testament obert davant notari, ja que d'aquesta manera es permet comprovar la identitat i la capacitat de la persona que redacta el testament. Amb tot això, la seva voluntat quedaria reflectida de manera efectiva.
Sens dubte, l'últim factor decisiu per a aquest auge dels testaments és el seu baix cost. En alguns casos, el preu per fer aquest tràmit sol oscil·lar entre 40 i 50 euros, facilitant així l'accés a aquesta alternativa. Per tot això, els experts consideren el testament una solució molt útil per protegir les herències i dividir-les d'una manera adequada.
