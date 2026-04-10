“He cotitzat 45 anys i em retallen la pensió”: el crit dels jubilats castigats per retirar-se abans d’hora
L’associació ASJUBI40 denuncia que milers de jubilats amb més de 40 anys cotitzats continuen patint retallades permanents a la pensió per haver accedit a la jubilació anticipada
Els afectats per la jubilació anticipada amb llargues carreres de cotització fa anys que denuncien una situació que consideren injusta: haver treballat durant més de quatre dècades i, tot i això, cobrar una pensió reduïda de manera permanent. Aquest és el nucli de la reivindicació d’ASJUBI40, una plataforma formada per pensionistes i jubilats que reclamen la fi dels coeficients reductors aplicats a aquelles persones que han cotitzat més de 40 anys a la Seguretat Social. Segons el col·lectiu, el sistema continua penalitzant treballadors que han tingut trajectòries laborals molt llargues i que, malgrat això, veuen reduïda la prestació mensual pel fet d’haver-se retirat abans de l’edat legal.
Què reclama ASJUBI40
L’associació exigeix al Govern l’eliminació immediata dels coeficients reductors en les pensions anticipades de llarga cotització i defensa que aquests casos haurien de rebre un tracte diferenciat. Consideren que no té sentit aplicar la mateixa penalització a persones que acumulen més de 40 o fins i tot 45 anys d’aportacions. El col·lectiu apel·la a la justícia social i reclama una solució urgent i política, sense més dilacions ni nous estudis. Sostenen que la seva reivindicació ja té prou recorregut públic i institucional i rebutgen que el seu cas continuï encallat en tràmits mentre les retallades es mantenen mes rere mes.
El cas de Pepe Menghini
Un dels rostres d’aquesta protesta és Pepe Menghini, jubilat i membre del col·lectiu afectat, que s’ha convertit en una de les veus més visibles de la reclamació. El seu testimoni resumeix el malestar de molts pensionistes: assegura que ha cotitzat 45 anys, 7 mesos i 1 dia i que, malgrat això, li han retallat la pensió en un 24% cada mes. Menghini denuncia que aquesta situació és una discriminació per a persones que han sostingut el sistema durant tota la vida laboral i reclama al Govern que actuï de manera immediata. En el seu missatge, adreçat directament a la ministra, defensa que no calen més excuses ni esperes i que, si hi ha voluntat política, es pot posar fi per decret a una penalització que considera injusta.
