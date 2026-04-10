Treball
L’error que et pot costar molts diners: així es diferencien incapacitat i discapacitat
Un advocat laboralista explica les diferències clau entre totes dues i per què és fonamental no confondre-les
Patricia Páramo
Moltes persones utilitzen els termes incapacitat i discapacitat com si fossin sinònims, però en realitat fan referència a situacions completament diferents dins del sistema legal i administratiu espanyol. Aquesta confusió, més habitual del que sembla, pot tenir conseqüències econòmiques importants, ja que implica drets, prestacions i procediments diferents.
Entendre bé cada concepte és fonamental per no perdre oportunitats o ajudes a les quals es podria tenir accés. Mentre que una figura està relacionada directament amb la capacitat per treballar i l’accés a una pensió, l’altra es vincula amb el reconeixement de limitacions i l’accés a beneficis socials. No diferenciar-les correctament pot portar a errors en les sol·licituds o fins i tot a deixar de percebre ingressos.
Incapacitat permanent
L’advocat laboralista Ignacio de la Calzada insisteix a aclarir aquesta diferència des del principi. “La incapacitat permanent és una prestació de la Seguretat Social com pot ser la incapacitat permanent total, l’absoluta o la gran invalidesa i es paga en forma de pensió”. És a dir, es tracta d’una protecció econòmica destinada a aquelles persones que veuen reduïda o anul·lada la seva capacitat per treballar.
A més, aquesta prestació es calcula en funció de diferents graus. “Mensualment, et donaran un import en funció del percentatge”, explica l’expert. Aquests percentatges s’apliquen sobre la base reguladora del treballador i determinen la quantia de la pensió que rebrà de manera periòdica.
Discapacitat
D’altra banda, la discapacitat respon a un concepte completament diferent. “La discapacitat és un percentatge que es dona en funció de les patologies també, però amb un quadre totalment diferent en què es valoren coses diferents”, assenyala De la Calzada. En aquest cas, no es tracta d’una pensió directa, sinó d’un reconeixement administratiu que pot obrir la porta a ajudes, beneficis fiscals o recursos socials.
Diferències
La clau és en com s’avalua cada situació. “En la incapacitat permanent es valora la capacitat de treball que tens i en la discapacitat, segons un barem, es determina en funció de les teves malalties quin percentatge tens de limitació”, detalla l’advocat. És a dir, mentre que la incapacitat se centra en l’àmbit laboral, la discapacitat mesura el grau de limitació en la vida diària en termes generals.
Una altra diferència important és l’administració que gestiona cada reconeixement. “Es poden tenir totes dues, però no és el mateix i la incapacitat la dona la Seguretat Social i el grau de discapacitat el concedeixen les comunitats autònomes. S’han de sol·licitar en llocs diferents”, subratlla l’advocat. Això implica que una persona pot tenir dret a una d’elles i no a l’altra, o fins i tot a totes dues simultàniament.
De fet, l’expert adverteix d’un error freqüent: pensar que una implica automàticament l’altra. “Pots tenir totes dues però no necessàriament per tenir-ne una tindràs més de l’altra”, explica. Aquesta independència entre totes dues figures fa encara més important conèixer-ne les diferències per no perdre drets o deixar de sol·licitar prestacions.
En termes pràctics, la diferència es pot resumir de manera clara. La incapacitat implica una prestació econòmica directa, mentre que la discapacitat dona accés a ajudes i beneficis complementaris. Com assenyala el mateix advocat, la incapacitat “paga”, mentre que la discapacitat “ajuda”. Comprendre aquesta distinció és clau per prendre decisions informades i no perdre diners per desconeixement.
