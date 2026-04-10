Deducció IRPF
Els treballadors amb salari mínim podran deduir fins a 339,56 euros a la Renda de 2025
La deducció de l’IRPF no és automàtica, i pensionistes i aturats no la poden sol·licitar, per la qual cosa cal fer el tràmit a la mateixa seu electrònica de l’Agència Tributària
Alejandro Navarro
Coincidint amb l’inici de la campanya de la Renda, cada vegada més contribuents busquen maneres de disminuir la seva càrrega d’impostos, recorrent a deduccions fiscals. En aquest cas, alguns experts solen recomanar mètodes amb els quals molts treballadors poden estalviar diners en la seva declaració de l’IRPF.
En aquest cas, el creador de contingut @taxingplanner ens assenyala una deducció fiscal amb la qual moltes persones poden estalviar-se fins a 300 euros. L’única condició seria haver cobrat el salari mínim (16.576 euros bruts anuals), o un sou proper a aquesta xifra, durant l’any 2025.
Aquesta deducció és una mesura imposada pel Govern des de fa diversos anys, mitjançant la qual es pot aplicar una retenció de l’IRPF de fins a una mica més de 300 euros. Tot i això, els treballadors han d’estar atents, ja que, a diferència d’altres exercicis fiscals, enguany la deducció no s’aplicarà de manera automàtica.
Per poder fer aquest tràmit, el contribuent ha d’accedir al seu esborrany de la Renda, mitjançant la seu electrònica de l’Agència Tributària. En un primer moment, al treballador li sortirà una quantitat a pagar, és a dir, les retencions no es retornaran automàticament.
A continuació, cal anar a l’apartat de 'Deduccions generals', seleccionant l’opció de 'Deducció per obtenció de rendiments del treball'. Un cop dins, s’hauran d’omplir manualment els rendiments del treball. Tanmateix, hem de tenir en compte que aquesta retenció només és vàlida per a treballadors, per la qual cosa els pensionistes i els aturats no poden sol·licitar aquesta rebaixa fiscal.
Quan tornem a l’esborrany de la Renda, podrem observar que el resultat ha canviat: ara la declaració ens sortirà a retornar. En aquest cas, si l’usuari va rebre el salari mínim durant el 2025 (16.576 euros bruts), aleshores podrà obtenir una retenció de fins a 339,56 euros.
Segons fonts oficials, els treballadors poden sol·licitar aquesta deducció si tenen un salari màxim de fins a 18.276 euros bruts l’any, tot i que la deducció serà una mica menor. Per exemple, si un treballador té un salari de 17.500 euros bruts, la deducció aplicada correspondria a 155,20 euros.
