David Jiménez alerta sobre l’efectiu: el control fiscal s’estreny i un error amb els diners en mà pot sortir car
A Espanya, els pagaments en efectiu amb empreses o professionals tenen un límit general de 1.000 euros i les grans quantitats poden activar controls de frau fiscal i blanqueig
Les operacions amb diners en efectiu continuen sent legals, però avui estan molt més vigilades que fa uns anys. El motiu és clar: la normativa espanyola parteix de la idea que l’ús intensiu de cash facilita l’opacitat, dificulta la traçabilitat dels pagaments i pot afavorir tant el frau fiscal com el blanqueig de capitals. Per això, la llei ha anat restringint l’ús dels bitllets en determinades operacions i ha reforçat les obligacions d’identificació i justificació davant bancs i autoritats.
Què es vigila ara amb l’efectiu
Segons la normativa vigent, retirar diners del banc no té un topall legal general: si hi ha saldo, l’entitat ha d’entregar els diners, tot i que pot demanar avís previ si es tracta d’una quantitat important. On sí que hi ha una barrera clara és en els pagaments en efectiu: si en l’operació hi intervé un empresari o professional, no es pot pagar en metàl·lic una quantitat igual o superior a 1.000 euros. Aquest llindar puja a 10.000 euros si qui paga és una persona física sense domicili fiscal a Espanya i que no actua com a empresari o professional. A més, la llei impedeix fraccionar artificialment una operació per esquivar el límit.
El control també s’endureix quan els diners es mouen físicament. Si entres o surts d’Espanya amb 10.000 euros o més, ho has de declarar. I si et desplaces dins del territori espanyol amb 100.000 euros o més, també. El Tesoro adverteix que l’omissió o la falsedat en aquesta declaració pot comportar la intervenció de la totalitat dels mitjans de pagament, amb un mínim de supervivència de fins a 1.000 euros. Al banc, a més, l’entitat et pot exigir identificar-te quan ingresses diners i ho ha de fer necessàriament en operacions en efectiu de 1.000 euros o més.
Les recomanacions de David Jiménez
En aquest context, l’advocat David Jiménez insisteix sobretot en una idea pràctica: si retires una quantitat elevada, demana un justificant aquell mateix dia. La recomanació té sentit perquè, si més endavant tornes a ingressar aquells diners o has d’explicar-ne el recorregut, disposar d’un document que acrediti que els fons van sortir del teu compte et protegeix molt més. No és una mania burocràtica: la llei obliga a conservar durant cinc anys els justificants dels pagaments que no es poden fer en efectiu, precisament per poder demostrar davant l’Agència Tributària que l’operació es va fer per una via traçable.
Jiménez també posa l’accent en la prudència amb els moviments grans i poc clars. Encara que retirar diners no estigui prohibit, fer operacions d’import elevat sense una explicació coherent és el que pot generar problemes després. Per això la recomanació de fons és simple: no improvisar, avisar el banc si cal treure molt efectiu, guardar rebuts i justificants, no pagar en metàl·lic allò que supera el límit legal i declarar els desplaçaments de diners quan la norma ho exigeix. En resum: avui el problema no és tant tenir efectiu, sinó no poder explicar bé d’on surt, per a què s’utilitza i com ha tornat al circuit bancari.
- Evacuat en helicòpter un ciclista en estat greu després de xocar amb un quad a Lluçà
- Ni Sofia ni Júlia: tres noms de nena singulars que destaquen a Catalunya segons l’Idescat
- Andrea Gusart, «La Pericona»: «Encara em queden amics, però ara ja estan tots fotuts»
- Un nou restaurant, Delit, se suma a l'oferta gastronòmica de Manresa
- Dolor i esperança s’uneixen en record de la manresana Jordina Martínez
- Un túnel de Mallorca, el precedent que fa descartar un rescat de l’autopista C-16
- La Marta i el Lluís, 33 anys intercanviant casa per vacances: «És com si un amic et deixés casa seva»
- Eduardo Vara, metge especialista en ‘burnout’: 'Els sèniors veuen créixer l’exigència laboral mentre han de cuidar pares i fills