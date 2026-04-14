IRPF
L'avís de l'Agència Tributària per a la campanya de la Renda 2025: molt de compte amb ChatGPT
La directora de l'Agència, Soledad Fernández, ha apuntat que no s'"arriscaria" a usar ChatGPT
Regió7
L'Agència Tributària ha rebut 2,03 milions de declaracions de la renda del 2025 en els seus dos primers dies des de l'inici de la campanya, dimecres, un 7,7 % més que l'any passat. Aquest divendres, mentre més contribuents ajusten comptes amb el fisc, l'Agència abonarà les primeres devolucions.
De cara a aquesta campanya de la renda, que finalitzarà el 30 de juny, l'auge de la Intel·ligència Artificial i de ChatGPT és més accentuat que mai. Una eina que molts contribuents poden considerar útil per confeccionar l'esborrany de la Renda. Tanmateix, l'Agència Tributària ha advertit sobre l'ús de la Intel·ligència Artificial.
No arriscar-se
La directora general de l'Agència, Soledad Fernández, ha apuntat que no s'"arriscaria" a utilitzar ChatGPT quan té "una eina fabulosa posada a disposició per part de l'Agència", referint-se a Renda WEB, el servei d'ajuda per tramitar i presentar la declaració de la renda; i també a comptar amb un gestor si, així i tot, resulta complicat.
Preguntada sobre l'ús que fa l'Agència d'aquesta tecnologia, la directora ha defensat que està recollida en un document públic i afecta, fonamentalment, els serveis d'informació i assistència, però no la part de control per seleccionar els contribuents que seran inspeccionats.
La IA "mai" no prendrà decisions
Són molts els sectors que estan implementant la IA en diverses àrees per optimitzar i agilitzar moltes tasques. Fernández ha puntualitzat que "en algun moment ens haurem de plantejar molt seriosament utilitzar aquests mecanismes" com a ajuda als serveis de control, però "mai" no prendrà decisions, que corresponen als funcionaris.
Els sistemes d'anàlisi de risc que actualment utilitza l'Agència, ha afegit, no són intel·ligència artificial, sinó un simple encreuament de dades, tot i que sí que ha reconegut que s'utilitzen eines per buscar informació en fonts obertes, que podrien ser qualificades d'avatars ocults, com denuncien els assessors fiscals.
