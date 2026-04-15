L’advocat David Jiménez alerta de l’error que pot arruïnar una herència i deixar-te sense marge de maniobra
Un testament genèric o una mala planificació poden complicar la successió i fer perdre diners, drets i tranquil·litat familiar
Les herències semblen un tràmit senzill fins que arriba el moment de gestionar-les. És aquí quan moltes famílies descobreixen que han fet les coses malament per desconeixement. Segons explica l’advocat i economista David Jiménez, un dels errors més habituals és recórrer a fórmules estàndard, com ara deixar “tot per a l’altre i després per als fills”, sense tenir en compte la realitat concreta de cada família. Aquest model pot semblar pràctic, però sovint deixa escletxes que acaben en conflictes patrimonials, tensions entre hereus o problemes per protegir el vidu o la vídua. Per això l’expert defensa que un bon testament no es pot improvisar ni copiar: s’ha de pensar gairebé com una partida d’escacs, anticipant possibles disputes, com ara que un fill vulgui forçar la venda de l’habitatge familiar.
El testament ben fet: protegir el cònjuge i evitar conflictes
Jiménez sosté que el primer que cal fer és personalitzar al màxim la documentació legal. El paper de l’advocat, diu, és el d’un cirurgià: dissenyar clàusules i llegats concrets per blindar la situació del cònjuge supervivent i reduir el risc de conflicte entre els hereus. Aquesta és la primera gran via que planteja l’expert: un testament treballat, adaptat a cada cas i amb previsió real dels escenaris futurs. Serveix per ordenar bé la successió, protegir el vidu o la vídua i evitar que el patrimoni quedi exposat a decisions precipitades o interessades. Per fer-ho, cal estudiar la situació familiar, els béns disponibles i els objectius de protecció abans de redactar el document, encara que això obligui a anar molt més enllà dels models notarials més simples.
Nua propietat i hipoteca inversa: com obtenir liquiditat sense marxar de casa
La segona gran opció que exposa l’advocat és aprofitar el valor de l’habitatge sense renunciar a viure-hi. Aquí entren en joc la nua propietat i la hipoteca inversa. En el primer cas, es transmet la titularitat de l’immoble però es conserva l’usdefruit, és a dir, el dret d’ús, de manera que la persona pot continuar vivint a casa seva mentre obté liquiditat immediata. Jiménez recorda que aquesta fórmula també pot ser útil com a eina d’inversió i de planificació fiscal, sempre que es tingui en compte la “pota fiscal” de l’operació. L’altra via és la hipoteca inversa, que permet convertir el valor de la casa en una renda mensual per complementar els ingressos durant la jubilació. Totes dues opcions serveixen per guanyar marge econòmic, especialment en persones grans o sense descendència, però requereixen assessorament professional i una planificació precisa perquè la solució no acabi generant nous problemes en la futura herència.
