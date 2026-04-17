Les hores extres impagades disparen la precarietat laboral: milers de treballadors perden temps i diners cada setmana.
A Espanya es van fer de mitjana 2,49 milions d’hores extres no pagades cada setmana el 2025. Segons CCOO, això va afectar 441.000 treballadors i va suposar un cost laboral anual de 3.243 milions d’euros entre salaris i cotitzacions
El problema de les hores extres no pagades ja no és una excepció, sinó una pràctica que els sindicats presenten com un abús enquistat. CCOO denuncia que el 47% de les persones que van fer hores extres el 2025 no van cobrar res ni les van recuperar amb descans, i calcula que cada treballador afectat va regalar una mitjana de 5,6 hores setmanals, l’equivalent a 141 euros cada setmana i 7.355 euros l’any entre salari i cotització a la Seguretat Social. El sindicat sosté que això és “abús estructural” i reclama reforçar el registre horari perquè moltes empreses continuen allargant jornades per necessitat productiva, per pressió interna o per cultura laboral, sovint sense deixar rastre clar de les hores reals treballades.
Què diu la llei sobre les hores extres
L’Estatut dels Treballadors defineix com a hores extraordinàries les que superen la durada màxima de la jornada ordinària. La norma estableix dues vies de compensació: pagar-les o retornar-les amb temps equivalent de descans retribuït. El preu, a més, no pot ser mai inferior al valor de l’hora ordinària. I si no hi ha pacte en conveni o contracte, la regla general és clara: aquestes hores s’han de compensar amb descans dins dels quatre mesos següents. La llei també fixa que, en principi, no es poden superar les 80 hores extres l’any, tot i que queden fora d’aquest còmput les compensades amb descans dins d’aquests quatre mesos i les fetes per prevenir o reparar sinistres o danys extraordinaris i urgents.
Això vol dir que el treballador no sempre pot escollir lliurement entre diners o descans. Aquesta decisió depèn abans de tot del que digui el conveni col·lectiu o el contracte individual. Si no hi diu res, preval el descans. Tampoc no és cert que les hores extres siguin sempre obligatòries: l’Estatut dels Treballadors diu que, com a regla general, són voluntàries, excepte si s’han pactat en conveni o contracte, o si es tracta de situacions urgents i extraordinàries. La jornada, a més, s’ha de registrar dia a dia, totalitzar-se en el període de pagament i lliurar-se’n una còpia al treballador; els registres s’han de conservar durant quatre anys i han d’estar a disposició de la plantilla, dels representants i de la Inspecció de Treball.
Les dades i què podem fer com a treballadors
Les dades territorials mostren que el fenomen es concentra sobretot a Madrid amb 582.000 hores extres no pagades setmanals, Catalunya amb 495.000, Comunitat Valenciana amb 290.000, Andalusia amb 244.000, País Basc amb 139.000 i Galícia amb 122.000. Per volum de treballadors afectats, Madrid encapçala també el rànquing amb 107.000, seguida de Catalunya amb 91.000 i la Comunitat Valenciana amb 53.000. CCOO insisteix que aquest forat no perjudica només la nòmina del treballador: també retalla ingressos a la Seguretat Social i a Hisenda.
Davant aquesta indefensió, el primer és guardar proves: calendaris, correus, missatges, fitxatges, quadrants i nòmines. El segon, demanar o conservar el resum del registre horari, perquè és una obligació legal de l’empresa. I el tercer, si no hi ha correcció, acudir al comitè d’empresa, al sindicat o presentar denúncia davant la Inspecció de Treball i Seguretat Social, que té un canal específic per comunicar incompliments en matèria de jornada, hores extraordinàries i vacances. En paral·lel, CCOO sosté que cal endurir el sistema de control i critica el retard en la nova regulació del registre horari, mentre el Govern va enviar al Congrés el projecte de llei per reforçar el control de jornada i el dret a la desconnexió.
- Apareix un cadàver surant i embolicat amb una tela al pantà de la Baells, a Vilada
- Cal Marcelino abaixa la persiana: “Per a mi serà un dia trist”
- L’animal més letal del planeta: mata més que les guerres i encara el subestimem
- Col·legis i instituts han d'eliminar totalment les begudes ensucrades i la brioixeria dels seus centres des d'aquest dijous
- ICL té localitzades a la mina de Súria reserves per a 20 anys, com a mínim
- El detingut a Sant Fruitós de Bages va amenaçar els agents dient que tenia una arma per no pagar una multa
- Una treballadora de Lledoners denuncia el director de la presó per 'assetjament
- El comiat de Sílvia Flotats desborda el tanatori de Mémora