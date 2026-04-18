Viatges d’estiu 2026: sis destinacions per escapar-te sense rebentar el pressupost

Del Nil a la Capadòcia, Martí Sarrate assenyala els llocs amb més ganxo, millor relació qualitat-preu i opcions reals per començar a reservar ja

Ganes de viatjar? / freepik

Abril Benítez

Amb l’arribada del bon temps, moltes famílies i parelles ja comencen a mirar calendari, preus i rutes per organitzar les vacances d’estiu. És el moment de decidir si aquest any toca platja, ciutat, cultura o aventura, però sobretot de trobar destinacions que combinin experiència, atractiu i una bona relació qualitat-preu. En aquest context, Martí Sarrate, organitzador del saló B-Travel i vicepresident d’Acave, l’associació d’agències de viatges especialitzades, ha avançat a Betevé sis propostes que considera especialment recomanables per a aquest any. La seva tria va d’Àsia a Amèrica passant pel nord d’Àfrica, amb opcions molt diferents, però amb un punt en comú: poden ajustar-se millor a la butxaca del que molta gent imagina.

Els sis viatges que recomana Martí Sarrate

  • Tailàndia. És una de les apostes més completes per a un gran viatge d’estiu. Sarrate en destaca la connectivitat, les experiències úniques i el bon rendiment dels diners gràcies al baht. Indispensables: Bangkok, temples, mercats i zones de platja. Temps: 10 dies. Preu orientatiu: entre 1.500 i 2.000 euros.
  • Egipte. Continua sent un clàssic amb molta força, encara més des de l’obertura del Grand Egyptian Museum. Indispensables: creuer pel Nil i visita al Caire. Temps: 4 nits de creuer i 3 nits al Caire. Preu orientatiu: uns 1.300 euros, segons l’època de l’any.
  • Perú. És una destinació cada cop més atractiva, sobretot pel pes de la seva gastronomia, impulsada per l’èxit internacional dels restaurants peruans. Indispensables: ruta àmplia amb focus en la cuina i els grans atractius del país. Preu orientatiu: una mica més de 2.000 euros.
  • Mèxic. Segons Sarrate, és gairebé impossible veure’l sencer en un sol viatge, però amb un pressupost moderat es poden fer rutes molt potents. Indispensables: Yucatán, Jalisco i Ciutat de Mèxic. Preu orientatiu: al voltant de 2.000 euros.
  • els Estats Units. No és una destinació barata, però l’expert remarca que el canvi de l’euro al dòlar pot donar més poder adquisitiu als viatgers europeus. Indispensables: dependrà de la ruta triada, però és una finestra interessant per a qui vulgui aprofitar el context monetari.
  • Turquia. Tanca la llista com una opció molt competitiva, amb vols directes i un cost semblant al d’Egipte. Indispensables: Istanbul i la Capadòcia, amb els seus paisatges volcànics, coves i valls. Preu orientatiu: similar a Egipte.

La proposta de Martí Sarrate combina destinacions molt conegudes amb arguments molt pràctics: bona connexió, moneda favorable, grans atractius culturals, pes de la gastronomia o circuits ja molt rodats per a qui vol viatjar sense complicar-se gaire. Per a qui ja pensa en les vacances d’estiu 2026, la clau és començar aviat, comparar bé i triar entre escapades clàssiques com Egipte o apostes més llunyanes com Tailàndia, Perú, Mèxic, Estats Units o Turquia.

