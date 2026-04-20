Tota una vida treballant per acabar amb la pensió retallada: la revolta dels jubilats que exigeixen justícia
El col·lectiu ASJUBI40 denuncia que milers de jubilats amb més de 40 anys cotitzats continuen patint penalitzacions en la seva pensió mentre el cost de la vida no para de pujar
La situació de les pensions de jubilació torna a encendre el malestar entre moltes persones grans que, després de dècades treballant i cotitzant, veuen com la seva prestació queda retallada just quan més haurien de tenir garantida una certa tranquil·litat. Aquesta és la denúncia que fa el col·lectiu ASJUBI40, que agrupa jubilats amb més de 40 anys cotitzats i que reclama posar fi a una penalització que considera injusta. Un dels seus portaveus més visibles és Arcadio Barrera, que assegura que continua patint cada mes una reducció de la seva pensió tot i haver cotitzat més de 44 anys. El debat és de fons i és profund: com es pot justificar que persones que han treballat tota la vida, que han complert amb el sistema i que han contribuït durant més de quatre dècades, arribin a la jubilació amb menys del que esperaven, en un moment en què l’habitatge, l’alimentació, l’energia i les despeses bàsiques s’han encarit fins a fer molt més difícil arribar a final de mes.
Jubilats amb més de 40 anys cotitzats planten cara
El moviment que lidera ASJUBI40 pressiona perquè el Govern abordi aquesta situació com una prioritat social i deixi de posposar una solució. Arcadio Barrera sosté que, si l’Executiu de Pedro Sánchez pot activar vies ràpides per a determinades mesures socials, també hauria de fer-ho amb aquells que consideren que han estat castigats injustament després d’una vida sencera de feina. En aquest context, Barrera recorda que la reivindicació ja ha trobat suport polític i social i que no es tracta, diu, d’un problema tècnic ni burocràtic, sinó d’una decisió política. I és aquí on situa un dels missatges més durs del col·lectiu: “No volem sentir a parlar més de tràmits i d’esperes interminables, perquè no es tracta d’una qüestió de temps, sinó d’una decisió i d’un compromís”. La protesta, de fet, va més enllà d’un cas concret i connecta amb una sensació cada vegada més estesa entre molts pensionistes: la d’haver fet tot allò que tocava i, malgrat això, no tenir assegurat un final de vida digne.
El malestar creix enmig d’un cost de vida disparat
La indignació s’entén encara més quan es posa damunt la taula el context actual. Amb els preus disparats i moltes economies domèstiques al límit, qualsevol retallada o penalització en una pensió es converteix en un cop directe contra la vida quotidiana. El cas d’Arcadio Barrera s’afegeix així al d’altres persones grans que expliquen dificultats reals per sostenir el lloguer, les factures o una vida mínimament alleujada. El fons del debat és tan simple com incòmode: per a què serveix haver treballat tota la vida si, al final, el sistema no respon com s’esperava? El mateix Barrera també deixa una altra frase que resumeix el malestar del col·lectiu: “No som una moneda de canvi en el debat polític. Som ciutadans amb drets”. Aquesta és la porta que queda oberta: si la societat accepta que els qui han cotitzat durant més de quaranta anys acabin cobrant menys del que consideren just, el debat ja no és només sobre pensions, sinó sobre quin model de país es vol construir i quina dignitat es garanteix a la gent gran.
