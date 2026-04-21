Perdre les escriptures de casa no és el final: el truc legal per recuperar-les sense tornar-se boig
La notària María Cristina Clemente detalla com actuar pas a pas si no trobes el document del teu habitatge i què canvia segons la data de la signatura
Perdre les escriptures del teu habitatge pot semblar un problema enorme, però no vol dir que hagis perdut la propietat ni que no puguis recuperar la documentació. La notària María Cristina Clemente Buendía explica que el primer que cal tenir clar és la data en què es va signar el document, tant si és una escriptura de compravenda com d’herència o de donació. Si el tràmit és dels més recents, la via més fàcil és demanar un informe d’activitat, que recull tots els documents notarials atorgats des d’aquella data. Aquest pas es pot fer de manera presencial a qualsevol notaria d’Espanya o bé per internet a través del portal notarial del ciutadà. Amb aquest document, es pot localitzar l’escriptura perduda i avançar en la petició d’una còpia.
Si la data és anterior al 2024, el procediment canvia i cal anar al Registre de la Propietat per sol·licitar una nota simple. Aquest document permet identificar la inscripció de l’immoble i trobar les dades clau de l’escriptura desapareguda. Per saber en quin registre està inscrit el pis o la casa, l’experta recomana consultar la web dels registradors, que permet fer la cerca de diverses maneres: per adreça, per referència cadastral o per localització a MACBAG. Un cop localitzat el registre i la informació bàsica de la finca, el propietari ja té el camí encarrilat per recuperar la documentació i demanar una nova còpia de les escriptures.
- Un advocat s'enfronta a 6 anys de presó per falsificar informes mèdics a Manresa i Berga
- Núria i Fernando, família d'acollida d'urgència: 'Quan et criden, surts corrent de casa a l'hora que sigui
- El primer de la cua per a la regularització d'immigrants a l'Ajuntament de Manresa hi ha arribat a les 3 de la matinada
- La Generalitat anuncia que presentarà denúncia pel sabotatge a la via de la potassa, a Callús
- Manresa estrena el dispositiu de regularització de migrants amb llargues cues des de primera hora del matí
- Un home gran resulta ferit en un accident al Passeig de Manresa
- L'advocat acusat de falsificar informes mèdics a Manresa i Berga accepta una condemna de dos anys de presó i 180.000 euros de multa
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina