Alerta amb els ‘finfluencers’: la CNMV posa el focus en els influencers que aconsellen invertir a xarxes
Un de cada deu perfils analitzats incompleix la normativa
Cada vegada hi ha més creadors de contingut que parlen de diners, borsa, criptomonedes i fórmules per fer créixer els estalvis des d’Instagram, TikTok o YouTube. Són perfils que han trobat en la inquietud creixent per les inversions un filó de seguidors, especialment entre joves que busquen consells ràpids, llenguatge planer i promeses de rendibilitat en vídeos curts. A aquests creadors se’ls coneix com a 'finfluencers', una barreja de “finance” i “influencer”, i la seva presència a les xarxes no ha parat de créixer en els últims anys.
El problema és que no tots es limiten a divulgar o explicar conceptes bàsics. Alguns fan directament recomanacions d’inversió o s’endinsen en un terreny encara més delicat: l’assessorament financer personalitzat. Aquí és on entra en joc la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), que ha advertit que una part d’aquests perfils està actuant fora de les regles i pot posar en risc els petits inversors que els segueixen.
Quin és el perill de fer cas als 'finfluencers'
El principal risc és confondre un vídeo atractiu o un missatge aparentment expert amb un consell fiable i legalment solvent. Molts d’aquests perfils presenten les seves opinions com si fossin orientacions objectives, però no sempre expliquen amb claredat els riscos, ni els interessos que poden tenir darrere del missatge, ni si hi ha conflictes d’interès. Això pot portar molts usuaris a prendre decisions sobre inversió o criptoactius sense la informació necessària.
A més, la rapidesa i la viralitat de les xarxes fan que aquests continguts circulin amb facilitat i arribin a públics molt amplis. El format pot semblar informal, però el fons del missatge pot tenir conseqüències econòmiques reals per a qui hi faci cas i hi posi diners.
Què ha detectat la CNMV
La CNMV ha analitzat prop d’un centenar de 'finfluencers' i ha conclòs que el 10% incompleix les normes sobre recomanacions d’inversió i podria estar oferint assessorament personalitzat sense autorització. No es tracta tant d’una “taxa d’error” en el sentit habitual com d’un percentatge de perfils detectats actuant al marge de la normativa.
Segons l’organisme, els errors o incompliments més habituals són clars: publicar recomanacions directes sense ajustar-se a les exigències legals, presentar continguts que no són prou clars, exactes ni objectius, i ometre informació sobre possibles interessos propis o conflictes d’interès. És a dir, parlar de finances com si fos una opinió qualsevol quan, en realitat, el missatge pot tenir efectes sobre el comportament dels inversors.
Què diu la llei
La normativa recorda que no tothom pot assessorar sobre inversions o criptoactius. D’acord amb la Llei 6/2023 dels Mercats de Valors i dels Serveis d’Inversió i amb el Reglament (UE) 2023/1114 sobre mercats de criptoactius, aquest tipus d’assessorament és una activitat reservada a persones o entitats inscrites i autoritzades.
A més, la CNMV subratlla que una recomanació d’inversió es considera com a tal independentment del nom que se li doni, del format o del canal des d’on es difongui. Per tant, no cal presentar-la com un informe formal ni escriure explícitament que és una recomanació perquè entri dins de l’àmbit regulat.
L’avís de la CNMV als creadors de contingut
La Comissió Nacional del Mercat de Valors deixa clar que, quan les opinions les emeten professionals o persones presentades com a expertes, s’hi afegeixen requisits específics. El missatge de fons és contundent: parlar de borsa, criptomonedes o productes financers a xarxes no eximeix de complir la normativa.
Per això, l’organisme ha anunciat nous materials divulgatius. D’una banda, prepararà una guia per als inversors perquè entenguin millor quin tipus de continguts publiquen els 'finfluencers', com els difonen i quins beneficis i riscos poden tenir. De l’altra, publicarà un document adreçat als mateixos creadors per recordar-los quines obligacions tenen quan emeten consells d’inversió o entren en el terreny de l’assessorament financer.
Per què cal desconfiar dels consells virals
L’èxit dels 'finfluencers' s’explica perquè combinen proximitat, llenguatge simple i la promesa de fer entenedors uns mercats sovint complexos. Però precisament per això poden generar una falsa sensació de seguretat. El fet que un perfil tingui molts seguidors o s’expressi amb contundència no vol dir que estigui legitimat per donar consells personals sobre què comprar, què vendre o on invertir.
En qüestions de diners, la viralitat no és cap garantia. I la CNMV ho recorda amb una advertència clara: l’assessorament d’inversió no és una opinió improvisada a xarxes, sinó una activitat regulada que només poden exercir persones o entitats autoritzades.
- El clítoris al descobert: un nou estudi detalla la seva complexa xarxa nerviosa i les seves implicacions en la salut de la dona
- Els Mossos identifiquen el cadàver de la Baells i tanquen el cercle sobre els implicats en el crim
- Núria i Fernando, família d'acollida d'urgència: 'Quan et criden, surts corrent de casa a l'hora que sigui
- Laura Serrat, periodista: «Les cabres mengen quatre quilos de vegetació al dia, netegen els boscos»
- El primer de la cua per a la regularització d'immigrants a l'Ajuntament de Manresa hi ha arribat a les 3 de la matinada
- Francesc Coll, nou cap dels Agents Rurals a la Catalunya Central: 'En pocs anys, el cos doblarà efectius a la regió centre
- Els Mossos aporten al jutjat fotos dels excrements del nadó maltractat i demanen determinar si podrien ser una causa de les lesions anals
- La Generalitat anuncia que presentarà denúncia pel sabotatge a la via de la potassa, a Callús